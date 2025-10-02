自由廣場》做林佳龍部長的後盾 就是支持台灣外交

◎ 王宏仁

台灣的外交處境從來都不輕鬆。在中國打壓的現實下，我國能在國際場合爭取到的每一點空間，都是外交官們長年努力的成果。近日，外交部長林佳龍頻繁出訪，引來部分國內人士冷嘲熱諷，指他是「作秀」。這樣的言論，不僅缺乏對外交現實的理解，也是削弱台灣的國際形象。

林部長上任以來，提出「總合外交」（integrated diplomacy），強調以整合方式運用台灣的民主價值、盟友關係，及全球正在關注的非紅供應鏈，形成全方位的外交動能。這不只是口號，而是因應台灣處境的務實作法。畢竟在中國全面封鎖我國國際參與的時代，台灣若不靈活運用內外力量，將更難找到新的立足點。

九月是林部長的「外交旺季」。他先出訪捷克、義大利與奧地利，參與文化外交活動，並與當地政要就經貿、科技合作交換意見。接著，他於廿三日低調現身美國紐約，在聯合國大會週期間與邦交國帛琉總統惠恕仁合影。廿九日，再啟程前往波蘭出席華沙安全論壇，將台灣議題帶入歐洲安全對話。這樣的高強度行程，是吃力不討好的「作戰」。

事實上，許多外交行程並非外界看起來那麼順利。外交工作的險峻性，國人更不容忽視。如今中國在海外對台威脅行徑更為明目張膽，台灣的外交人員每天都在高壓、風險之中堅守崗位。如果國人再以冷眼旁觀甚至嘲諷的態度對待他們，不僅無法給予士氣上的支持，還可能讓國際友人誤以為台灣內部對自己的外交努力都不願肯定。

國人該做的是在政治分歧之上建立共識，而非唱衰。唯有團結一致，才能讓我們的外交官在世界舞台上有更多底氣。此刻支持台灣的外交工作，並不是支持特定政黨，而是守護我們的國家利益與國際空間。這才是全民Team Taiwan的方式。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

