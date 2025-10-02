自由廣場》 「狗仔門事件」／ 政治效益輾壓專業 黃國昌踩線了

◎ 張商陽

新聞自由不是免罪金牌，吹哨者保護也不是違法免責。最近民眾黨主席黃國昌被爆指揮記者跟拍政敵，前中央社記者謝幸恩請辭後被吹捧為「勇敢的吹哨者」。但掩不掉一個核心問題：如果是用違法手段取得資訊，就不是揭弊，而是踐踏法治。

黃國昌的專業背景是法律，他比誰都清楚《刑法》的妨害秘密罪、《跟騷法》的禁止尾隨監視、《個資法》的限制。他不是不知道偷拍、長時間跟監的法律風險，而是選擇忽視，把政治聲量放在前面，把制度正當性放到後面。當一個法律人故意踩線，分量更重更危險，因為他知道風險，卻仍要賭一把。

再看吹哨者協會的說法。吹哨者保護法保護的是「揭弊」本身，但蒐證手段必須合法。如果在公共場所揭露政商勾結，這當然合理；但若跑去跟監、偷拍私領域，再怎麼喊新聞自由，也只是拿錯了旗幟。新聞自由需要捍衛，但更需要自律，否則就變成政治勢力的遮羞布。

社會上不是沒有案例可以對照。顏寬恒曾因家族資產與土地使用問題遭檢調偵辦，最後被判決貪污與偽造文書罪成立，雖然竊佔國有地部分判無罪，但整起事件都是透過司法調查與公開資料，而不是靠跟監偷拍。真正的吹哨者揭弊，是透過制度把黑幕攤在陽光下，不是靠偷拍，再用政治話術包裝。

謝幸恩辭職後，黃國昌大加讚賞，說她展現記者應有的樣子。問題是，這種樣子並不是新聞專業，而是被動員的政治工具。聲援、感動、眼淚，都無法改變本質。只要涉及跟監偷拍，都不是吹哨，而是踩線。

黃國昌不是不懂，他太懂了。他懂得如何用「狗仔」製造爆料，用「吹哨」包裝正當性，用「新聞自由」抵擋質疑。這是一種權衡後的選擇：聲量大於法律，政治效益壓過專業原則。真正的問題不在於謝幸恩怎麼辯解，也不在於黃國昌怎麼聲援，而在於一個法律人為了權力，是否願意把違法手段合理化。缺的不是口號，而是對制度的尊重。當政治人物以新聞自由為擋箭牌，真正被犧牲的，就是媒體專業與社會的信任。

（作者為蛋農）

