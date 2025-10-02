自由電子報
自由廣場》「免疫加強型」 流感疫苗 長者接種效益高

2025/10/02 05:30

◎ 洪子仁

台灣今年將邁入「超高齡社會」，每五人就有一名逾六十五歲長者。近期流感疫情升溫，更應正視流感對長者的健康威脅。流感不是「小感冒」，可能引發肺炎、心肌梗塞、中風，甚至致死。疾管署統計，台灣每年因流感併發症住院或死亡的患者中，長者佔絕大多數。

投資預防勝於醫療支出！

流感疫情有常年化趨勢，第一道防線就是「疫苗接種」。打疫苗能守護自己與家人健康，更是社會責任。尤其是家有老幼或慢性病患的家庭，接種流感疫苗能形成「免疫屏障」，即使感染也能顯著降低重症死亡風險或縮短病程。因此我們一再呼籲：人人都必須接種。

然而隨著年齡增長，人體形成「免疫老化」，研究指出，長者接種標準劑量流感疫苗，抗體生成可能比年輕人低兩到四倍，保護效果大打折扣。因此國際上逐漸轉向「免疫加強型」疫苗。目前全球已廣泛使用兩種：

一、佐劑型流感疫苗：疫苗中加入佐劑，幫助免疫系統更有效識別抗原。

二、高劑量流感疫苗：含有標準劑量四倍的抗原，能引發更強、更持久的保護力。

其中高劑量疫苗近期在台取得許可證，能顯著降低長者的流感重症死亡風險；真實世界研究發現，接種高劑量疫苗者，住院率下降超過六成，死亡率更下降近五成。換言之，免疫加強型疫苗對高齡者而言，不是選擇題，而是必考題。

安全又保護：風險不增，效力更強

國際臨床試驗與台灣研究一致證明，高劑量流感疫苗與標準劑量之安全性並無明顯差異，注射部位局部腫痛略高，但多數屬輕微且短暫，系統性副作用如發燒、倦怠則與標準劑量無顯著差異。換句話說，高劑量疫苗風險不增，效力更強。

在美加德法等國已公費提供長者接種免疫加強型流感疫苗，因為他們深知，投資疫苗具有投資健康醫療與經濟的雙重效益。

台灣政府也應比照，因流感不僅威脅長者健康，所造成的醫療費用與長照支出，都是龐大的社會成本。提前在預防接種疫苗上投資，換取更健康的高齡人口，更顯效益。

結語：守護長者刻不容緩

守護長者健康已是超高齡社會國家最急迫的公共議題之一。流感對長者而言，不僅是疾病，更可能是奪命危機。

因此，我再提三點呼籲：人人必須接種流感疫苗；逾六十五歲長者優先選擇免疫加強型流感疫苗及政府編預算採購免疫加強型流感疫苗。

讓長者獲得最適切的防護，才能真正落實「健康台灣」願景！

（作者為台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長）

