自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚台灣最美與最醜的風景

2025/10/02 05:30

「我那小小多山的國家」台灣，山明水秀，美景處處。但是，近年流行一句話「台灣最美的風景是人」，這是外國人講出來的，指的是台灣人的熱情、友善。

其實早在二戰後來自中國的記者、學者、作家，對台灣人的文化水準就一致好評。例如作家蕭乾來台感覺：「我感到了舒服、友誼，因為我感到人民在這裡被信任著。」

再舉當時憲兵團長高維民的回憶：「廿五日接收以前，我便裝到台北各地走過，發現這個地方秩序井然，現象真好，並從新職人士得知『夜不閉戶，路不拾遺』。商店定價不討價還價，店東可說童叟無欺，對每人都很和藹誠實。風氣太好了，我非常感動。」

公務員曾器回憶戰後來台的見聞： 「寶島姑娘美麗熱情，見到我們無不雙手伏膝行九十度鞠躬大禮…。那時街頭巷尾的飲食店，沒有一家會接受顧客的小費，我在一處小吃店用餐，多給了一些小費，店主人用跑步追了我兩條街，硬要把小費還給我；在公共集會場所，進場的人都會除帽欠身鞠躬。」

台灣人的善良還在嗎？儘管殷海光教授曾告訴彭明敏教授說「台灣人敦厚老實淳樸的氣質，被國民黨破壞了！」，但是近年來台的中國客依然讚嘆不已，試看二〇〇九年一位中國青年王冉來台後發表的網文〈善良需要GDP嗎？〉，大讚台灣人的淳樸善良。他說，台北計程車司機不會亂繞路，無論問話、付錢找錢，都彬彬有禮。王冉說，在台北不會看到排隊插隊、大聲喧譁、當街吵架、隨地吐痰等現象，這在中國很常見。他的朋友回應，接觸完台灣人再回到中國「會覺得中國到處都是刁民！」。

二〇二二年台灣名列旅居海外人士最宜居住國家的第三名，其中一項八十四％受訪者認為台灣人民普遍友善。

其實，台灣美景不僅在台灣人友善而已，更可貴的是熱心助人。日前光復鄉馬太鞍堰塞湖災難，引來全台各地上萬的「鏟子超人」不計個人利害齊集光復協助救災，國際媒體都讚嘆！那不是台灣更美麗的風景嗎？

此外，台灣還有一群維護民主自由的公民，最典型的美景是，二〇〇四年「二二八牽手護台灣」，兩百多萬人手牽手從基隆和平島牽到台灣尾，以壯觀的人牆向中共的飛彈說NO，國際矚目！那是更美麗的風景。

然而，台灣最醜的風景，也是人！哪種人是最醜的風景？例如：

專門美化專制中國，醜化民主台灣，逢綠營必罵，遇藍白則捧的「統媒」（紅媒）。

過去發誓「效忠領袖，消滅共匪」，現在搖身變成媚共制台、毀憲亂政，全方位要癱瘓台灣的中共代言人。

為了「以罷制罷」偽造死人連署書，卻還忝不知恥的人。

從「墨綠」變成赤紅，涉京華城弊案遭訴，卻辱罵總統，咆哮法庭，煽動無知小草盲目跟從的人。

過去靠綠營崛起，現在卻聯手藍白，還斥資雇用媒體人充當狗仔隊，跟蹤偷拍政敵，猶不知其恥的人！

生息於自由台灣，卻歌頌中共九三閱兵，呼應中共併吞台灣的台奸！

我忽然想起中共統戰名角王毅一段比較國民黨與民進黨的話：除了主張台獨，民進黨比較真善美，國民黨則假惡醜。

台灣的前途，冀望於最美麗的風景，消止醜陋的景觀！

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書