自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚台灣最美與最醜的風景

「我那小小多山的國家」台灣，山明水秀，美景處處。但是，近年流行一句話「台灣最美的風景是人」，這是外國人講出來的，指的是台灣人的熱情、友善。

其實早在二戰後來自中國的記者、學者、作家，對台灣人的文化水準就一致好評。例如作家蕭乾來台感覺：「我感到了舒服、友誼，因為我感到人民在這裡被信任著。」

再舉當時憲兵團長高維民的回憶：「廿五日接收以前，我便裝到台北各地走過，發現這個地方秩序井然，現象真好，並從新職人士得知『夜不閉戶，路不拾遺』。商店定價不討價還價，店東可說童叟無欺，對每人都很和藹誠實。風氣太好了，我非常感動。」

公務員曾器回憶戰後來台的見聞： 「寶島姑娘美麗熱情，見到我們無不雙手伏膝行九十度鞠躬大禮…。那時街頭巷尾的飲食店，沒有一家會接受顧客的小費，我在一處小吃店用餐，多給了一些小費，店主人用跑步追了我兩條街，硬要把小費還給我；在公共集會場所，進場的人都會除帽欠身鞠躬。」

台灣人的善良還在嗎？儘管殷海光教授曾告訴彭明敏教授說「台灣人敦厚老實淳樸的氣質，被國民黨破壞了！」，但是近年來台的中國客依然讚嘆不已，試看二〇〇九年一位中國青年王冉來台後發表的網文〈善良需要GDP嗎？〉，大讚台灣人的淳樸善良。他說，台北計程車司機不會亂繞路，無論問話、付錢找錢，都彬彬有禮。王冉說，在台北不會看到排隊插隊、大聲喧譁、當街吵架、隨地吐痰等現象，這在中國很常見。他的朋友回應，接觸完台灣人再回到中國「會覺得中國到處都是刁民！」。

二〇二二年台灣名列旅居海外人士最宜居住國家的第三名，其中一項八十四％受訪者認為台灣人民普遍友善。

其實，台灣美景不僅在台灣人友善而已，更可貴的是熱心助人。日前光復鄉馬太鞍堰塞湖災難，引來全台各地上萬的「鏟子超人」不計個人利害齊集光復協助救災，國際媒體都讚嘆！那不是台灣更美麗的風景嗎？

此外，台灣還有一群維護民主自由的公民，最典型的美景是，二〇〇四年「二二八牽手護台灣」，兩百多萬人手牽手從基隆和平島牽到台灣尾，以壯觀的人牆向中共的飛彈說NO，國際矚目！那是更美麗的風景。

然而，台灣最醜的風景，也是人！哪種人是最醜的風景？例如：

專門美化專制中國，醜化民主台灣，逢綠營必罵，遇藍白則捧的「統媒」（紅媒）。

過去發誓「效忠領袖，消滅共匪」，現在搖身變成媚共制台、毀憲亂政，全方位要癱瘓台灣的中共代言人。

為了「以罷制罷」偽造死人連署書，卻還忝不知恥的人。

從「墨綠」變成赤紅，涉京華城弊案遭訴，卻辱罵總統，咆哮法庭，煽動無知小草盲目跟從的人。

過去靠綠營崛起，現在卻聯手藍白，還斥資雇用媒體人充當狗仔隊，跟蹤偷拍政敵，猶不知其恥的人！

生息於自由台灣，卻歌頌中共九三閱兵，呼應中共併吞台灣的台奸！

我忽然想起中共統戰名角王毅一段比較國民黨與民進黨的話：除了主張台獨，民進黨比較真善美，國民黨則假惡醜。

台灣的前途，冀望於最美麗的風景，消止醜陋的景觀！

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

