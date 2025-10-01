自由電子報
自由廣場》公館圓環引發交通打結的政治責任

2025/10/01 05:30

◎ 蘇江海

公館圓環拆除改建的工期，從原本設計團隊研提、市府官員核定的六十五天，大幅縮短為十七天完成，蔣市府高調宣揚，殊不知大幅縮短工期至原本之四分之一即完成，更可凸顯原來的設計及核定，均有明顯估算錯誤，不僅誤導民眾，甚至還藉較長工期浮編經費，原本核定的市府官員應該自覺慚愧羞恥。

如果因為設計者對於工期之設計錯誤，以至於工程經費浮編，致市府在實際工期僅為原來之四分之一，卻仍需照付全部工程款，而受有被當凱子請款之損害時，依據政府採購法第六十三條第二項規定，市府應該向設計者追究設計錯誤的責任，包括追償損失。

拆除圓環、填平車行地下道，開通後第一個上班日九月三十日上班時段，馬上顯示文山區及新店區從羅斯福路進入市區方向道路，因而塞爆打結，興隆路、辛亥路也受連帶影響，民眾罵翻，更可證原來的規劃設計也是錯誤的，蔣市長及市府官員應該出面道歉，該負責的人應該下台或懲處。

市府對於委託規劃設計的業者，也應該依據採購法上述規定，追究規劃設計錯誤的責任，包括追償損失。

蔣市府講不聽，拆除公館車行地下道，就像失智者提案拆除市府大樓前方的基隆路車行地下道同樣荒謬，此舉絕對是工程完成後反而導致交通塞爆打結的主因。如今木已成舟，無法挽回，哀哉，市府官員如何向廣大受害民眾交代呢? 趕快想辦法開闢一條從文山區往返市區的新道路作為補救吧。

（作者為退休工程人員）

