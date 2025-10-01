自由廣場》﹙林保華專欄﹚如何解戈耳狄俄斯之結? 美國為台積電大傷腦筋

美中貿易戰勢在必行，但是美國缺乏準備。例如初交鋒時，中國藉封殺稀土來反擊，福特汽車竟說公司的稀土即將用完。現在中國利用西方國家這個軟肋，計算每個國家、大企業的用量，控制出口。

關稅戰也涉及台灣，尤其是晶片，如何處理台積電，一直拿不出辦法。台積電以投資美國換取豁免，但到底需要投資多少，川普自己也講不清楚，美元一千億？一千六百五十億？兩千億？三千億？

請繼續往下閱讀...

輝達執行長黃仁勳閃電來台，與台積電高層見面吃飯就離開，一定有什麼大事通知台積電，因為他們關係很好。我曾經想，是不是輝達要入股台積電，做台積電第二大股東來鞏固彼此供求關係？這樣因有美國企業對台積電擁有股權，川普就比較放心，也保障台積電的利益。但台積電大股東的政府國發基金只擁有百分之六點三八的股權，不可能再分出給輝達，輝達應在市場收購，也可拉高台積電的本益比，接近美國科技股，但這過程很緩慢，結果輝達後來宣布的是投資英特爾五十億美元，美國的台積電政策依然無解。

最近美國高層一些言論更引發揣測，九月廿四日財長貝森特受訪時說「他們（台灣）的確做得很好，也建立出色的產業生態系統，但從風險管理角度，無論我們（美國）的需求比例是三十%、四十%或五十%，我們都必須把部分產能帶回美國或我們的盟友，例如日本或中東國家，我們每天都在為此努力。」美國考慮風險是必然的，但這個說法，卻易被誤解為台灣不是盟友。

九月廿七日，美國商務部長盧特尼克接受專訪時更預告「很快就會」與台灣達成關稅貿易協議，他說，在中國威脅攻打台灣的狀況下，他會在任內確保四成晶片製造回流至美國，最終目標是美國與台灣各製造五成美國所需晶片，也就是美台生產各半。

台積電在美國三個廠的產能，目前只佔該廠總產能的百分之幾，五十%要何年何月才能達成？台積電每年成長幾成，在美國建廠目標怎麼訂？台積電的供應鏈有兩百多家大小企業，不可能個個都到美國設廠，如何解決？

從川普到美國的官員、國會，對台灣都十分友好，怎樣滿足美國的再工業化和科技領先的角色，又不傷害到台灣，是一大課題。既然美國已經表示台灣地位未定，台灣前途又由台灣人民決定，何妨讓台灣舉行全民公投，好成為美國的一個州，加拿大沒意願，台灣願意。台灣地位決定了，台積電自然就是美積電，還有其他大串企業更有助美國再工業化；台積電美國廠的台灣員工超過八成，就不須花費專業人才每人十萬美元的H1-B簽證費了。所以只要台灣一次公投，問題全部迎刃而解。至於不想當美國人而要當中國人的，就禮送他們回唐山，這樣，台灣並未搞台獨，習近平也該滿意了。

（作者林保華為資深時事評論員）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法