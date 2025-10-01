自由廣場》關於台獨的不支持、反對與支持 美國「一中政策」的彈性空間運用

◎ 林正二

美國在台協會辦事處為遏阻中國假藉《開羅宣言》、《波茨坦公告》的扭曲，找到侵台的藉口，提出「台灣未定論」，表明「台灣不是中國的一部分」，美國務院並確定AIT說法，表達護衛台灣的堅定立場，給予我國實質主權自主的空間。

然而美國「華爾街日報」揭露，中國國家主席習近平打算利用美國總統川普渴望達成經濟協議的心理，施壓美方須表態「反對」台灣獨立。相對美政府的「台灣未定論」，此報導顯示美國對華「一中政策」灰色地帶下的極大彈性空間運用。美中建交後，美國歷任政府依據「台灣關係法」，與我維持良好的非官方、準政府關係，並支持台灣實質主權的維護，護衛台海的安定；而美中三公報中的美國「認知」中國的「一中」立場，雖顯示美國並未「承認台灣是『中華人民共和國』的一部分」，但也「不支持」台獨。惟美國仍有灰色空間，視政策需要而遊走於美中三公報與台灣關係法之間。

美國對華政策的主軸是「兩岸不得片面改變台海現狀」，一方面傾力「支持」台灣實質主權:獨立於中國現狀的主權維護；另一方面，美國「不支持」台獨，是指制憲改國名、宣佈成立「台灣共和國」的「法理台獨」。美國若從「不支持」法理台獨轉變成「反對」台獨，企圖藉此達成美中經濟協議，雖有短期經濟利益，但長程而言，將衝擊美國維護台海現狀的「一中政策」架構，造成政策大缺口，反而不利美國長遠利益。

比起「反對」台獨，「不支持」有較大的彈性運用的空間，萬一中國武力侵台，美國可從「不支持」轉變為「支持」台灣法理獨立，即可藉國際法而名正言順出面遏阻中國侵台。但美國若現在就改為「反對」台獨，就失掉彈性運用空間，且此強烈字眼，會衝擊美國支持台灣主權實質「獨立」的維護，讓中國較有藉口侵台，反而不利美國維護台海與亞太地區安穩的政經利益。

權衡利弊得失，美方應不致為了短期經濟利益，而傷害其在亞太地區的長期政經利益。

（作者是退休駐美外交官員）

