自由廣場》美國制裁警訊 捷安特事件揭示台灣勞工合規缺口

◎ 陳虹宇

美國海關暨邊境保護局（CBP）近期依《關稅法》第三〇七條「禁止強迫勞動製品進口」，對台灣自行車品牌捷安特在台工廠生產並出口至美國的產品發布暫扣令（Withhold Release Order, WRO）。此措施僅限於美國市場，未影響其他地區出口。這是台灣製造業首次因強迫勞動疑慮遭制裁，對出口競爭力與制度韌性釋出警訊。

按規定，只要CBP 對產品涉及強迫勞動存有合理懷疑，即可先行扣留；企業欲恢復市場准入，須在三個月內提出足夠證據，證明生產過程合規。

觀諸國際趨勢，美國採取「先扣後審」的事後執法模式，歐洲則強調事前預防。德國施行《供應鏈盡職調查法》，要求大型企業建立監督機制；歐盟則通過《禁止強迫勞動產品上市規章》與《企業永續盡職調查指令》，將人權風險管控上升為共同義務。日本亦發布《負責任供應鏈中尊重人權的指南》，引導企業自主落實盡職調查。這些規範顯示，國際市場正走向高標準治理，人權盡職調查逐漸成為制度共識。

相較之下，台灣制度架構仍顯不足。企業多僅依 ESG準則揭露資訊，且偏重環境面向，欠缺涵蓋人權與勞動治理的完整機制，致使出口潛藏風險。依據國際勞工組織（ILO）提出的十一項強迫勞動判斷指標，若監管機構採納並適用，台灣產品恐因疑涉強迫勞動而遭限制。台灣長期存在的高仲介費、擁擠宿舍與過長工時等問題，恰與多項指標高度契合，進一步放大風險。

由此可見，忽視勞工治理不僅形成人權缺陷，也會轉化為貿易障礙，帶來法律風險與市場不確定性。美國推動供應鏈重組與製造回流的同時，透過多層次法制工具強化人權審查；歐洲則以立法將人權治理制度化。這些發展顯示，國際社會已將勞工治理提升為市場准入前提。若台灣改革遲緩，除自行車產業外，其他出口導向產業亦可能成為下一波檢視對象。

捷安特事件揭示，健全的勞工與供應鏈治理架構不僅是企業責任，更是國家戰略的一環。當人權保障從道德期待躍升為法律義務與經貿挑戰時，台灣不能再被動「補破網」，而必須主動「築防線」。唯有加速推動人權盡職調查制度，協助企業及早辨識並改善風險，方能穩固出口環境、提升國際形象，並為產業永續發展奠定基礎。

（作者是行政院青年諮詢委員、美國華府及紐約州律師）

