社論》歡迎美國「干涉中國內政」？

2025/10/01 05:30

上月中，AIT發言人指出：故意歪曲開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約，北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。（中央社資料照）

上週末，華爾街日報揭露，習近平正鎖定其終極目標：誘使華府改變對台政策，以達到孤立台灣的戰略目的。它引用知情人士說，習近平正盤算利用川普渴望達成經濟協議的心理，施壓美方正式表態「反對台獨」。上月中，AIT發言人才指出：故意歪曲開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約，北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。國務院也背書，上述發言「準確傳遞訊息」。在北京九三閱兵之後，聯合國大會期間，AIT、國務院相繼確認台灣地位未定論，佈局為何令人好奇。此事說明，所謂華府對「務實台獨工作者」心存疑慮，未准過境紐約，應非實情。否則，國務院系統，就不應該出現「務實台獨」的發言了。

眾所皆知，川普是「反尼克森主義者」，企圖將「聯中制俄」轉為「聯俄制中」，結果如何，拭目以待。一九七二，上海公報，中方堅決反對一中一台、一中兩府、兩個中國、台灣獨立、台灣地位未定論。美方則對兩岸只有一個中國的立場不表異議，寄望由中國人自己和平解決台灣問題。一九七九，「美匪建交」，美國對中華民國斷交、廢約、撤軍。然而，北京迄今絕不承諾對台灣放棄使用武力，且近年對台灣之機艦襲擾形成新常態，圍台軍演、灰色作戰、深層滲透亦成台灣的家常便飯。北京沒有和平承諾，華府又何必兌現「歷史文件」？拜登四年，協助、馳援台灣自衞，早已露出端倪。

對台動武，也就是「武統」，一直是北京的選項。胡錦濤時代，二〇〇五人大還通過「反分裂國家法」，提供動武的法律依據。習近平時代，「武統」的措辭、準備更不下於「和統」，形同「一定要解放台灣」的還魂。美軍將領多次表示，習近平要求解放軍，二〇二七達到具備武統台灣的能力。在這種背景下，北京還藉指責外部勢力干涉中國統一台灣來掩飾其真正意圖。美國為首的民主陣營，則越來越相信北京併吞台灣的執念，絕不僅止於「祖國完全統一」，而是準備拿下台灣做為軍事基地，將第一島鏈內外納為勢力範圍，進而挑戰美國霸權，將美軍擠退至太平洋中線。所謂的「台灣問題是中國核心利益中的核心」，腔調背後的心態呼之欲出，所圖的比所說的多很多。諷刺的是，習近平整軍經武，追求民族英雄的蓋世武功，但解放軍將領被他整肅清洗，軍心渙散，士氣低落。此時此刻，不少部隊主官行蹤不明，這樣的新時代解放軍，如何渡過台海的驚濤駭浪？

二〇二三年底，拜登與習近平會談於舊金山。新華社報導：習近平在會上向拜登表示，美方應該「停止武裝台灣，支持中國和平統一」。但與會的白宮國安會資深官員強調：拜登在會上清楚表明，美國恪守「一中政策」，支持台海和平穩定與現狀。所謂的和平統一，本來是「尼克森主義」可接受的主張，因為它也是兩岸和平解決分歧的方案之一。不過，習近平不信守國際條約（踐踏中英聯合聲明），北京脅迫台灣越演越烈（否認台海中線、扭曲聯大二七五八號決議），致使華府連「支持中國和平統一」都難以啟齒。川普，地緣政治一盤棋，會以生意買賣來交易「反對台獨」嗎？美方重申台灣地位未定論的背景下，習近平似乎想「退而求其次」或「以退為進」，向川普兜售具有吸引力的交易清單，來換取、騙取「反對台獨」，以免台灣地位未定論滑向北京所欲的反方向。而若「不支持台獨」升級至「反對台獨」，意味著台灣未定狀況的未來導向，至少停止朝不利北京的方向發展，更好的前景是有助鞏固「台灣是中國的一部分」、「統一台灣是中國內政」之敘事，令北京對台「認知戰」無往不利。

另有一種想像是這樣：目前北京政治氣氛詭譎，如果有所謂的習派、反習派較勁，一種可能是，習近平想爭取川普支持（包括會面），不惜釋放更多的貿易讓步利多，多到令川普值得考慮用「反對台獨」來交易；一種可能是，若目前反習派已佔上風，習只是個人形看板，他們也想用更多的貿易籌碼，促使恢復中美友好關係，從而回到改革開放路線。不過，他們仍不能在對台政策示弱，所以尋求交易的可能。這兩種情況下，習派、反習派只要獲得川普「反對台獨」的承諾，便可借外力扳倒對手。令人不解的是，又是要求拜登「支持和平統一」，又是要求川普「反對台獨」，豈非自打嘴巴歡迎美國「干涉中國內政」？值得特別注意的是：如此自打嘴巴的真正意圖為何？

