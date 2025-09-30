自由電子報
自由廣場》花蓮救災亂象 證明罷免傅崐萁是先知

2025/09/30 05:30

◎ 林逸民

猶記大罷免過程中，全台公民團體發起的「護國大遶境」從花蓮出發，當時護台聯盟發起人曹興誠授旗全台卅一個罷團，花蓮可說是罷免活動的中心，讓人稱「花蓮王」的傅崐萁感到前所未有的恐慌。

如今花蓮發生嚴重天災，天災的發生本是不可抗力因素，但是災後救災過程中，傅崐萁夫婦掌控的花蓮縣政府，卻發生諸多怪象亂象，縣府鬧出警報錯誤烏龍、擾亂人心，縣長「擺拍」作秀擋路，被急著救災的怪手司機痛罵。夫妻倆只會每天要錢，但重機具抵達災區卻無縣府官員引導，物資與裝備集中收管，卻不及時發放給災區需要的人。甚至發生「便當之亂」，義煮團食材車遭到攔阻、便當不發給有需求的志工，導致大量便當壞掉。

傅崐萁在罷免期間，動員綿密的基層組織，國民黨在光復鄉也有鄉黨部，但是救災過程完全未見國民黨的人，只有來自外地的許多「鏟子超人」奮不顧身的前往幫忙。

花蓮縣府的惡行惡狀，在在證明當初的大罷免有其必要性，正因罷免未成，傅崐萁夫妻才敢這般有恃無恐，接著很快就要縣市長選舉了，而二〇二八年也終會改選立委，正如同曹興誠志工所言：「大罷免未竟其功，志工們難免一時沮喪。但從長遠看，我們終將勝利。」

回顧整個罷免行動，最初公民團體提出罷免時，絕大多數人都認為不可能成功，尤其是大罷免更認為不可能成功，頂多針對性罷免，當時甚至大多數人認為連署階段最多就是五六席通過而已。只有曹興誠志工力排眾議，力主要大罷免，而且一開始就預言卅席以上都會連署成功。事實證明確是如此。

但曹興誠志工也早就說明，罷團只適合連署階段，投票階段必定要政黨接手，但政黨未預期連署會大成功，未能接棒，迫不得已只好繼續以罷團推動，投票階段也就不易取勝。這是曹志工早就預料到的事實，實在不能怪罪於他。

花蓮的悲劇，也可能出現在台灣其他縣市，全國熱心幫助花蓮之餘，也要持續關心自身縣市的政治，曹興誠志工日前赴美並稱「休息，是為了繼續奮戰。」的確如此，罷免未成，不是結束，保衛台灣的民主是不懈的志業，只要確保台灣的民主繼續存在、茁壯，那就永遠都有下一次選舉。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

