自由廣場》（北社評論）談賴總統的減稅政策

2025/09/30 05:30

◎ 劉名寰

最近有三則財經新聞引起關注：一是南韓媒體《韓聯社》報導指出，今年台灣人均GDP可望達到三．八萬美元，相隔廿二年後，台灣將再度超越南韓；二是行政院順應立法院的多數決議，將於今年第四季實施全民普發一萬元現金政策；三是賴清德總統日前在苗栗出席座談時表示，平均月薪在五萬元的民眾，明年申報綜所稅時可以免繳所得稅，預估有四成民眾可享受到減稅的利益。

這三則新聞與台灣經濟和人民福祉切身相關。二〇一六年迄今，台灣每年平均經濟成長率高達三．四％，台股加權指數也從二〇一六年五月的八五三五點，一路攀升到現在約兩萬六千點，累計漲幅超過三百％，放眼全球主要股市，台股表現可圈可點。

這十年台灣整體經濟實力顯著茁壯，是全民和政府共同努力成果。持平而論，這些年我國經濟成長果實在分配面仍有持續進步的空間，這也是政府為何連年調漲基本工資，並從去年起陸續推動私立大專院校和公私立高中職學費補助，針對育兒與托育加大津貼，目的就是回應中產與基層家庭的實際需求。

在此背景下，明年綜所稅減稅格外值得肯定。這項政策鎖定非高所得族群，提供實質補貼、減輕民眾稅賦負擔。實施綜所稅減稅有三大優點：一、在不增加企業成本之下，增加民眾可支配所得；二、政策更具精準性，真正回應有需求群體，兼顧所得分配的改善；三、政府的財政負擔較輕，所得稅減稅對政府財政的影響，顯著低於全民普發現金所需的預算規模，同時能避免對政府財政與長期建設支出造成顯著的排擠。儘管執政黨在尋求朝野和解下將執行普發現金政策，但不論就有效對應民眾的需求或政策推動的實際成本，我們認為，此時推動減稅確是比普發現金更好且更值得推動的政策。

經濟發展是手段，人民福祉才是終極目的。英國經濟學家馬歇爾說「經濟分析要有冷靜的腦與溫暖的心」這提醒我們，制定經濟政策不僅要權衡成本效益，更要兼顧人民實際需求與社會公平正義。

期待政壇少點口水、多些政策，政黨互動應建立在良性的政策競爭，以回應人民期待。

（作者是台灣北社理事，經濟學者）

