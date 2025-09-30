自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》馬太鞍溪的眼淚：告別「築堤萬靈丹」 水災防護網大升級

2025/09/30 05:30

◎ 王春木

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖的悲劇警示我們：面對極端氣候，依賴「築堤就能防洪」的傳統思維已經破產。當數百萬立方公尺的泥水傾瀉而下，原設計標準為「兩百年重現期距」的工程防線顯得如此脆弱。我們必須推動一場典範轉移：從「與水對抗」走向「與水共存」的韌性治理。

工程的極限與河岸的盲點

都市防災長期高度依賴鋼筋水泥，堤防、分洪道等工程措施，雖提升特定區域的防洪能力，但設計仍受限於過往氣候數據，缺乏面對未來極端氣候的彈性。尤其「河岸第一排」被視為購屋優勢，卻忽略氣候變遷下，現有工程防線隨時可能被超越。一旦堤防失守，水流湧入市區，災害規模更慘重。

治水的關鍵，不再是將水「關」住，而是學會如何「管理」水帶來的風險。借鏡美國「國家洪水保險計劃」（NFIP）：以保險誘因驅動減災，要跳脫「政府全部負責」的舊框架，美國NFIP的核心思維值得學習：以保險誘因驅動減災，將洪水治理轉向「風險共擔」。

NFIP是一套精妙的經濟槓桿：一、風險透明化：NFIP透過繪製精確的洪水風險地圖，讓民眾明確了解居住地的風險等級。二、經濟誘因：透過「社區評級系統」（CRS），鼓勵社區主動實施減災措施（如改善排水、提高建築防護標準等）。社區做得越好，參保居民的「保費折扣」就越高，形成「減災→保費降低→更多資源投入減災」的良性循環。三、穿透式協力：這種機制將個人的財務責任與社區的防災努力緊密結合，形成民眾、社區、市場、政府四方共同分擔風險的協力體系。洪水是區域性的問題，單靠中央或地方單打獨鬥注定失敗。唯有將風險管理融入經濟誘因，才能有效凝聚全民共識與力量。

台灣已具備實施風險分擔的基礎建設，但尚未將其與保險機制有效整合：一、資訊已公開：水利署與內政部合作的「淹水潛勢圖」早已公開，網站甚至提供「雨量模擬器」。國家災害防救科技中心的「3D災害潛勢地圖」更整合淹水、土石流、土壤液化等多重風險。二、缺乏連結：大多民眾仍不知如何查詢與運用這些寶貴資訊，更缺乏與購屋、保險決策的連結。我們雖推動「防災社區」但多半依賴政府預算，人民缺乏風險分攤與財務永續的機制。

台灣的下一步，政府須扮演領導角色，推動策略轉型。一、地圖升級與保險掛鉤：將現有的淹水潛勢圖升級為「可保險化的風險分級地圖」，並建立台灣版的社區評分系統（CRS），讓社區的防災投資與民眾的保費優惠直接連動。二、保險普及化與補助：借鏡現行「住宅地震保險基金」的成功經驗，將水災險納入政策性保險的範疇。三、政府可考慮初期透過保費補貼，鼓勵全民投保水災險，加速提升風險意識與投保率。四、融入國土規劃：治水思維應當「從線狀變面狀」，與國土規劃、都市計畫結合，限制在高風險區域的不當開發與高密度居住。

治水新思維：從「築堤防洪」到「風險共擔」的韌性之路

防災是全社會、全國民的共同課題。唯有將洪水災害從「政府全部負責」轉變為「風險大家分擔」，透過經濟的誘因和風險定價，轉變成為民眾、社區、市場與政府的共同投資，才能有效減輕政府的財政負擔，並真正提升社會的防災韌性與風險意識。這是我們從傳統工程思維邁向韌性治理的關鍵一步。

（作者是桃園市地政士公會名譽理事長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書