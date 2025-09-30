自由廣場》馬太鞍溪的眼淚：告別「築堤萬靈丹」 水災防護網大升級

◎ 王春木

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖的悲劇警示我們：面對極端氣候，依賴「築堤就能防洪」的傳統思維已經破產。當數百萬立方公尺的泥水傾瀉而下，原設計標準為「兩百年重現期距」的工程防線顯得如此脆弱。我們必須推動一場典範轉移：從「與水對抗」走向「與水共存」的韌性治理。

工程的極限與河岸的盲點

都市防災長期高度依賴鋼筋水泥，堤防、分洪道等工程措施，雖提升特定區域的防洪能力，但設計仍受限於過往氣候數據，缺乏面對未來極端氣候的彈性。尤其「河岸第一排」被視為購屋優勢，卻忽略氣候變遷下，現有工程防線隨時可能被超越。一旦堤防失守，水流湧入市區，災害規模更慘重。

治水的關鍵，不再是將水「關」住，而是學會如何「管理」水帶來的風險。借鏡美國「國家洪水保險計劃」（NFIP）：以保險誘因驅動減災，要跳脫「政府全部負責」的舊框架，美國NFIP的核心思維值得學習：以保險誘因驅動減災，將洪水治理轉向「風險共擔」。

NFIP是一套精妙的經濟槓桿：一、風險透明化：NFIP透過繪製精確的洪水風險地圖，讓民眾明確了解居住地的風險等級。二、經濟誘因：透過「社區評級系統」（CRS），鼓勵社區主動實施減災措施（如改善排水、提高建築防護標準等）。社區做得越好，參保居民的「保費折扣」就越高，形成「減災→保費降低→更多資源投入減災」的良性循環。三、穿透式協力：這種機制將個人的財務責任與社區的防災努力緊密結合，形成民眾、社區、市場、政府四方共同分擔風險的協力體系。洪水是區域性的問題，單靠中央或地方單打獨鬥注定失敗。唯有將風險管理融入經濟誘因，才能有效凝聚全民共識與力量。

台灣已具備實施風險分擔的基礎建設，但尚未將其與保險機制有效整合：一、資訊已公開：水利署與內政部合作的「淹水潛勢圖」早已公開，網站甚至提供「雨量模擬器」。國家災害防救科技中心的「3D災害潛勢地圖」更整合淹水、土石流、土壤液化等多重風險。二、缺乏連結：大多民眾仍不知如何查詢與運用這些寶貴資訊，更缺乏與購屋、保險決策的連結。我們雖推動「防災社區」但多半依賴政府預算，人民缺乏風險分攤與財務永續的機制。

台灣的下一步，政府須扮演領導角色，推動策略轉型。一、地圖升級與保險掛鉤：將現有的淹水潛勢圖升級為「可保險化的風險分級地圖」，並建立台灣版的社區評分系統（CRS），讓社區的防災投資與民眾的保費優惠直接連動。二、保險普及化與補助：借鏡現行「住宅地震保險基金」的成功經驗，將水災險納入政策性保險的範疇。三、政府可考慮初期透過保費補貼，鼓勵全民投保水災險，加速提升風險意識與投保率。四、融入國土規劃：治水思維應當「從線狀變面狀」，與國土規劃、都市計畫結合，限制在高風險區域的不當開發與高密度居住。

治水新思維：從「築堤防洪」到「風險共擔」的韌性之路

防災是全社會、全國民的共同課題。唯有將洪水災害從「政府全部負責」轉變為「風險大家分擔」，透過經濟的誘因和風險定價，轉變成為民眾、社區、市場與政府的共同投資，才能有效減輕政府的財政負擔，並真正提升社會的防災韌性與風險意識。這是我們從傳統工程思維邁向韌性治理的關鍵一步。

（作者是桃園市地政士公會名譽理事長）

