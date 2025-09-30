自由廣場》從《國富論》看川普的半導體一：一政策

◎ 蕭錫惠

川普政府正研擬新政策：未來美國使用的晶片，國產與進口須達到一：一比例，否則企業將被加徵懲罰性關稅。美國半導體戰略的重大轉向，對台積電恐怕是嚴峻挑戰，這幾乎等於要求美國廠與台灣廠，在產能與製程上保持同步。

從亞當．斯密《國富論》角度來看，這其實是重商主義復辟。動機雖可理解，但手段違反比較優勢原理，短期難以落實，長期可能對美國自身不利。

卅年來，中國以低廉勞工和政府補貼，成為「世界工廠」，吸走美國製造業與就業機會。美國中產階級陷入停滯，製造城鎮逐漸凋敝。川普的選民基礎正是這些「被全球化拋棄的人」，他要「讓製造業回流美國」的動機不難理解。

但半導體顯然不同於傳統工業，它是全球分工體系：荷蘭光刻機、日本材料、台灣製造、美國設計，各環節缺一不可。若強行切割，勢必破壞效率。

《國富論》告訴我們，國家的財富來自專業分工與自由貿易。美國的比較優勢在於設計與市場，台灣的比較優勢在於製造與良率。若以政治力量強行要求一：一，等於否認專業分工的價值。結果美國不會更安全，反而成本暴漲、效率下降、產業競爭力受損。這正是亞當．斯密批判的「重商主義」：政府過度干預，以口號取代市場機制，最終浪費社會資源。

面對川普新政，台灣不能被動接受，必須提出智慧應對。

外交協商：爭取五至十年過渡期，避免立刻遭受重稅；並推動「技術等值」而非「產能對半」，讓美國廠專注軍用與安全需求。

市場分散：積極拓展歐洲、日本、印度與東南亞，降低對美國單一依賴。

強化研發：投資AI、量子晶片、新材料，保持台灣在全球產業鏈中不可替代的地位。

台灣在國防上必須依靠美國，因此半導體與軍事必須掛鉤，這也是外交談判的語言。台積電赴美設廠，不只是經濟行為，更是給美國安全感的戰略訊號。台灣與美國每年有龐大貿易順差，可以考慮藉由增加軍購來平衡，將經濟盈餘轉化為戰略投資。既能安撫美方「貿易不平衡」的不滿，也能換取更堅定的軍事合作，共同面對中國挑戰。

川普的「一：一半導體政策」反映美國對中國崛起與自身製造業流失的焦慮。動機雖合理，手段卻違反《國富論》原理，難以長久。台灣須展現智慧：守住效率與比較優勢，並透過國防採購與合作換取美國的安全承諾。台灣既是晶片供應鏈，更是民主防線。唯有在經濟與軍事上與美國找到共識，台美才能共同應對中國挑戰。

（作者是自由評論人）

