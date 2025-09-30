自由電子報
社論》雙城論壇 棄之不可惜

2025/09/30 05:30

今年雙城論壇橫生波折，是所謂「兩岸交流」的一面照妖鏡。圖為2023年台北市長蔣萬安出席在上海舉行的雙城論壇。（資料照）今年雙城論壇橫生波折，是所謂「兩岸交流」的一面照妖鏡。圖為2023年台北市長蔣萬安出席在上海舉行的雙城論壇。（資料照）

今年台北與上海的雙城論壇，原定上週在上海登場，台北市府卻於蔣萬安市長出發前三天，突然宣布延期。一如以往，中國國民黨籍議員慣性反應，批評中央主政的民進黨政府阻撓，有如「惡婆婆虐待媳婦」，但立遭陸委會打臉，強調絕無刁難。不過，由於事有蹊蹺，北市府雖宣稱係因原擬簽署的合作備忘錄未能確定，「急事緩辦」；旋傳出延期的主因，是北京政府介入，主導論壇發言及安排，上海被「噤聲」，僅負責簽署儀式，還要蔣萬安就「九二共識」、「兩岸一家親」等積極表態，雙方協調不成而延會。

雙城論壇橫生波折，是所謂「兩岸交流」的一面照妖鏡。交流原不是壞事，城市交流有增進瞭解、觀摩、合作，促進城市發展的作用。但在共產中國，政治掛帥，黨掌控一切，且以謀取台灣為首要目標，城市交流遂成為統戰之一招。雙城論壇一開始即難逃這一基本定位與宿命，幾任藍、白市長夸夸其談，也無一能擺脫對岸所設下的圈套。

以交流原則為例，台北市政府最常強調「對等、尊嚴、善意、互惠」，二〇二二年的市長候選人蔣萬安還為延續論壇設下條件：中國不再侵擾台灣、對台灣釋善意、雙方對等。然而，一旦當選，就食言而肥，馬腳盡露，儘管中國對我軍事脅迫日甚，二〇二三年即前去上海與會，上週原本也要啟程前往。

再以「對等」為例，除了二〇一〇年首次在台北舉行，上海市長韓正參加，其餘的台北場，對岸都只派副市長前來。相形之下，台北市長從始作俑者的郝龍斌，到柯文哲、蔣萬安，不論台北場上海場，都全程出席。雙城論壇的「對等」云云，只是拿來欺騙市民的口號，且一騙再騙，天龍國果真政客騙徒的樂園？

再以結果檢驗。雙城論壇至今簽署四十多項合作備忘錄，但既稱備忘錄，即屬表達交流合作意向性質，未必落實執行而生績效。果然，據一項成本效益評估，在林林總總備忘錄中，有過半的二十九項簽署之後毫無後續推展成果，而有後續的以雙方互訪為多，有為官員提供公帑旅遊之虞；且熱門的體育交流，不必透過論壇，其實也可進行。整體而言，空洞、膨風、官樣文章，是這些備忘錄招致的主要批評，而有「雞肋」之譏。

從而，雙城論壇即使就城市交流，也只是徒具形式；所謂台海情勢越緊繃，越需要類此場合溝通和交流，只是有些政客自欺欺人之語。同樣的讕言，見諸「馬英九執政，中國沒軍演」，卻仍有人相信習近平「軍演不是針對台灣」的話術。台灣因有如此好騙之徒，中國充分利用，乃藉雙城論壇一再如法炮製，只是伎倆久玩，統戰效用遞減，這次又索求未遂，以致暫緩。

雙城論壇這一地方政府雙邊交流，十多年來對促進台北市政提升，鮮有實質助益，每年花去台北市民不少納稅錢，卻日久玩生，淪為市長個人作秀、中國藉機統戰場合。儘管如此，這次論壇延期，仍即引起藍營政客口水攻訐，砲打中央，指責陸委會審查不乾不脆，傷及「兩岸和平發展的未來」，卻對中國當局不敢稍置一詞。陸委會回應，移民署其實已準備核發出境許可，是北市府決定撤回申請，對此「感到意外與遺憾」。同時，由於北市府一反過去強硬面對中央的態度，這次卻「輕聲細語」，婉轉說明此事，各方因此大都認定事出有因，咎在中國。

這正是現今台灣政壇怪象與病態，尤其藍營政客，對中國百般寬容畏忌，無視來自對岸的脅迫打壓，常不分青紅皂白，砲口對內，把內部爭議或人民內矛盾，上綱為敵我矛盾；卻對中國不敢吭聲，做應有的回應與批判。中國充分利用這一政治病態，離間台灣政治社會，不僅以交流為名行統戰之實，遇有狀況，不發一言一語，也能讓台灣政壇吵成一團，減損朝野互信，進而分裂社會。

這種事例一再重演。從片面斷絕雙方官方接觸，藉此炒作台灣執政者阻撓交流，是「麻煩製造者」，政客隔海唱和；單方面阻斷學生、觀光簽證等，卻把過錯推給「台灣當局」。另一方面，去年至今有九名一貫道信徒在中國被拘留，其中包括台北市民，卻少有人關切其處境；台北市府與對岸交流，對此不能充耳不聞。

台北做為首都，需要與國際一流城市交流，以提升市政發展、增進市民權益。就此而言，東京等可交流的鄰近國際城市甚多，卻偏選擇對台灣別有用心的中國城市，且十多年來績效不彰，執迷不悟，傷害台灣，莫此為甚。

