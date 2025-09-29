自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》巨大案劍指我半導體？ 正視外銷產業的影響！

2025/09/29 05:30

◎ 方復權

美國海關及邊境保護局（CBP）以「強迫勞動」為由，禁止並扣押台灣自行車精品品牌「捷安特」所屬的製造廠商巨大機械在台灣製造的自行車及零組件。根據巨大公司發言人李書耕說明，CBP從未到廠了解，也未訪談、調查員工等作業，收到暫扣令（WRO）時大感錯愕。

李書耕還表示，CBP有權搜集各種資訊來源，包括網路等未經證實的說法發布暫扣令，巨大只能面對並尋求美國的法律資源組成小組緊急應對。經濟部長龔明鑫表示，將與勞動部合作，普遍性檢視所有產業情況，保障員工安全。筆者認為政府務必要正視此問題，畢竟美國總統川普發動關稅戰，主要目的之一是為了「美國製造」，會不會拿台灣精品「捷安特」開刀，引發破窗效應，值得關注。

眾所周知，台積電已加碼投資美國一六五〇億元，美國財政部長貝森特日前指出，台灣幾乎壟斷全球先進晶片生產，占比高達九成九，過度集中帶來戰略與經濟層面的風險。貝森特指出，儘管台灣的產業生態系統很出色，但就風險層面來看，美國希望把三成、四成，甚至五成的需求，轉移回美國或是盟國。他還強調，「我們每天都在為此努力。」

很顯然，巨大的自行車及零組件遭到CBP禁止並扣押，與美國暗示台積電先進晶片至少三成在美國生產有高度攸關性，牽涉台灣外銷產業甚廣。譬如國人習慣以開玩笑的口吻形容某些產業「賣肝」，萬一被CBP大作文章而點名制裁，台灣護國神山會動搖。

目前我輸美產品的對等關稅為廿％＋，高於競爭對手日韓。請政府積極介入溝通，台灣向來是美國貿易與地緣政治夥伴，經不起制裁的打擊。

（作者為國際貿易）

