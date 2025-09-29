自由電子報
自由廣場》（胡，怎麼說）卑鄙妖邪是政客的通行證？

2025/09/29 05:30

◎ 胡文輝

最近發生兩件「國之不幸」事件，當事政客都使出反常的卑鄙手段企圖卸責，「反常為妖」，他們祭出邪門手段把台灣搞的妖氣森森！

兩事件，一是花蓮光復鄉遭堰塞湖潰堤洪水沒頂，卑鄙政客卸責無極限，二是「黃國昌狗仔門」事件，卑鄙政客伺機「移形換位」卸責。他們如成功卸責，卑鄙就是卑鄙政客的通行證，妖邪就是妖邪政客的免死金牌！

光復洪水災難，馬太鞍溪堰塞湖堤潰洪水溢流造成十七死七失聯百人受傷，綜合各種事實，若花蓮縣政府沒有錯失救命機會，結果會是︰「洪水難免、人命可救」。

慘案發生後，「傅王徐后」統治的花蓮縣府第一時間不是救災而是卸責，批中央不早把堰塞湖炸掉、怪中央沒通知撤離。但是，中央單位廿一到廿三日上午，曾九度通知及發布「全面撤離」紅色警戒，花蓮縣府廿二日還曾發布新聞稿回應，稱光復等地撤離作業已完成，被證據確鑿打臉後自下架。

甩鍋沒通知妖計不成，傅徐王朝改使縮骨計，透過藍媒網軍稱中央要花蓮一天撤離八千人根本強人所難，但檢視那自下架新聞稿，六八四三人中「自家垂直避難」竟達五三四八人，全面撤離是在死神面前搶命，傅徐卻敷衍了事。

堰塞湖為何沒丟炸彈炸掉？傅崐萁喊個口號就炸掉？但堰塞堤體寬二．三公里、底厚數百公尺，高達一百多公尺，無路可通無法進去裝炸藥，大約B1轟炸機丟地堡剋星才能迅速炸毀，但九千多萬噸水瞬間崩下，災情十倍以上。

人命關天，「傅王徐后」卻用中共慣用的謊言一直講就變真的妖邪手段卸責，藍白網軍矇眼昧心瞎挺，災民遭遇就讓曾在光復災區任教的劉哲瑋老師不禁感嘆「災民如魚肉，王后如刀俎」。

再看「黃國昌狗仔隊」事件，政客組狗仔隊混充媒體跟拍蒐證政敵若屬實，那就是最可恥、最墮落、最下流、最卑劣，只要依黃國昌檢驗他人標準的一％檢驗自己，就是自作孽、不可活，他此時最應誠實面對自己、出來答復媒體爆料的證據，而不是妄圖找另個媒體移形換位卸責。

若任妖邪猖狂，咆哮即卸責，台灣將面臨「國之將亡」前兆！但邪不勝正，挺進災區救災的「鏟子超人」，就是台灣最素樸的正面力量、最美麗風景。除卑鄙、鏟妖邪，不會任妖邪猖狂、不會任卑鄙者靠卑鄙手段吃乾抹盡！

（作者為資深媒體人）

