自由廣場》黃國昌說清楚 誰為你的「政治狗仔隊」買單？

2025/09/29 05:30

◎ 宜和蓒

近日，黃國昌跟監事件的醜聞引爆輿論，當事人神隱。多數人爭論跟監的道德瑕疵與法律紅線時，一個更深、更黑、也更關鍵的問題卻被忽略了，這支長期運作、組織嚴密的「狗仔隊」，錢從哪裡來？

一支專業的跟監團隊，是個燒錢的無底洞。我們不妨算一下這筆帳！多組人馬輪班、廿四小時無間斷的盯梢需要多少人力成本。橫跨雙北的追蹤需多少車輛、油錢與維護費用？購置高倍率攝影器材、通訊設備，又是多少開銷？這是一門需要穩定金流支持的「專業」！這筆帳，台灣人民更想要親口聽黃國昌給出合理的解釋！

這筆神秘的資金，來源不外乎三種可能，但都指向一個令人不寒而慄的真相。

一為民眾黨黨產支付？如果這筆錢來自民眾黨，那問題就大了。一個標榜「公開透明」、「財政紀律」的政黨，是否能向支持者交代，為何將寶貴的政黨補助款或政治獻金，用於組建一支遊走法律邊緣、專門跟監政敵的「狗仔隊」。這筆支出是否合法列帳？是否符合《政黨法》規範？若答案為否，不僅是財務醜聞，更是對整個政黨信譽的致命打擊。

二為神秘金主贊助？如果背後存在「神秘金主」，專為黃國昌的「揭弊大業」提供源源不絕的銀彈，那麼這位金主是誰？為何要耗費鉅資，資助極具爭議的政治偵防行動？他與黃國昌之間，是否存在任何形式的利益交換或回報承諾？

三最為驚悚，中國紅色資金的魅影？若此，整起事件的性質將升級為國安層級的驚悚劇。中共對台滲透早已是現在進行式。其慣用手法，便是利用金錢與利益，在台灣內部尋找代理人，扶植「在地協力者」，藉由製造社會對立、獵巫特定對象、分化民心，對台灣進行溫水煮青蛙的「認知作戰」。

任何見不得光的政治髒活，都必然有一本見不得光的黑帳。黃國昌需要對其政治跟監的目的與資金來源說清楚、講明白。錢，從哪裡來？揭弊戰神，讓自己成為最該被揭發的弊案。

（作者為國小教師）

