評論 > 投書

自由廣場》謝謝「黑皮軍」災區動人的跨國情誼！

2025/09/29 05:30

◎ 蔡田

一群正在休假的印尼移工，廿八日清晨自發集結，趕往花連災區投入救災，無私付出的身影，令人感動並表達感謝。

過去，人們常以「黑皮衫」形容移工在烈日下辛勤工作、曬得黝黑的身影。如今，這群長年在工地打拚的印尼移工，因與花連結下不解之緣，在看到災區受創嚴重時，毫不猶豫地組成「黑皮軍」，利用休假時間前往支援。他們秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，以實際行動展現無私大愛，這份跨越國界、純粹善意的情誼，令人深深動容。

回顧近年，當疫情最為嚴峻之際，台灣曾以「TAIWAN CAN HELP」為口號，並付諸行動，向世界傳遞友愛與關懷。近來，每當國際間有國家遭逢天災，台灣人民也總是第一時間慷慨解囊，或派出專業搜救隊伍遠赴海外搶救生命。這些長年累積的善行，不僅為台灣在國際間建立良好口碑，更為今日獲得國際友人伸出援手，奠定深厚基礎。彼此扶持、互助合作，超越了地域與國界的藩籬，正是世界和平與友誼的重要力量。

「人，是台灣最美麗的風景。」這句話，溫暖了無數人心。如今，在花蓮災情嚴峻之際，我們看到來自韓國、印尼與法國的朋友慷慨解囊，更有人親力親為、奔赴前線。他們的行動，讓我們明白：真正的美麗，不只在山川與風景，更在於人心與善意。跨越國界的大愛，不僅是災區最動人的風景，更是一段國際間最溫暖、最動人的故事。

（作者為國小退休校長）

