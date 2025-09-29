自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》「鏟子超人」的社會力 全民防衛的啟示

2025/09/29 05:30

◎ 蕭錫惠

花蓮光復因堰塞湖溢流釀成重大死傷，「鏟子超人」自發湧入災區的景象，感動全台。有人扛著鐵鏟，有人駕車載著機具，甚有外籍志工加入，他們協助清淤、搬運物資，展現了台灣最珍貴的公民力量。然而，這股熱情若停留於短暫感動，將難以應付未來更大的挑戰。其實，鏟子超人的故事正是全民防衛的縮影：救災與作戰，本質上是一樣的動員邏輯。

從救災到戰備 都需統籌分工

在災區，志工需要分工清淤、協助撤離、分配物資；在戰爭中，後備軍人與社區志工則負責醫療、補給、基礎設施修復。兩者都不是單靠前線能完成，而需要全民參與。若沒有分配站統籌，志工可能堵塞道路；同樣地，若戰爭來臨，後備軍人若缺乏平時訓練，只會亂成一團，拖累軍隊。

因此，熱情必須轉化為專業。全民防衛並不是人人拿槍，而是透過分工：軍隊負責主戰，後備軍人經常態訓練補充戰力，社區志工協助後勤與秩序。救災如此，戰爭亦然。

要做到這點，台灣必須將經驗制度化。其一，建立全國志工與後備資料庫，平時掌握專長；其二，舉行常態化演練，讓民防與軍方對接；其三，建立社區防衛小組，確保鄰里在災難與戰爭時都有基本防護能量。唯有如此，熱血才能轉化為長遠的韌性。

聖經提醒我們：「你們各人的重擔要互相擔當，如此，就完全了基督的律法。」救災如此，戰爭亦然。當鄰里彼此守望、分工協力，社會才能度過最黑暗的時刻。耶穌也說：「要愛人如己。」這份愛，不是抽象口號，而是化為行動力：有人願意揮動鐵鏟，也有人願意搬運物資、守護家園。

鏟子就是步槍的延伸。花蓮的鏟子超人提醒我們，台灣社會有無比的公民能量，關鍵是如何制度化，讓它成為災時與戰時的守護力量。全民防衛不是口號，而是台灣民主生存的基石。

（作者為自由撰稿人）

