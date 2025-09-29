自由電子報
自由廣場》台海戰局 俄國可能扮演的戰略角色

2025/09/29 05:30

◎ 林穎佑

近期國際披露報告顯示，俄羅斯在訓練解放軍的空降部隊，並作為北京準備應對可能發生的台灣衝突的一部分，同時普廷與習近平的戰略聯盟日益緊密。事實上，中俄在二〇一九簽訂的「新時代全面戰略協作伙伴關係」，是目前中國級別最高的「全局性的伙伴關係」。在烏俄戰爭後，國內外解放軍研究社群便高度關注，究竟解放軍會吸取哪些經驗與教訓，並作為改革的下一步，多是智庫聚焦之處。

軍事上，除裝備技術交流外，戰術戰法的學習會是近期中俄軍演的重要科目，擁有實戰經驗的俄軍會是解放軍重要的參考對象。雖說如此，但台海戰爭的想定是以中國武裝力量為主，其他國家與解放軍發動對台聯合作戰的機會不大。但是俄中的軍事合作，會讓周邊國家在面對台海衝突時，是否介入有所顧忌。畢竟有可能面對的不只有解放軍，有可能會是俄朝甚至巴基斯坦。這些國家雖不會對台有直接的軍事威脅，但可能會是其他國家的首要威脅。

對日本而言，固然在東海與台海會面臨解放軍威脅，但在俄國發動烏戰後，許多中俄在日本海與東海的演訓與到達西太平洋的海空聯合軍事行動，都對日造成立即威脅。

但若中國在台海發動軍事行動時，俄中不用聯手，只要在北方四島或日本海或鄂霍次克海有軍演，對於駐日美軍與自衛隊而言，就須強化防禦。這也代表，隨著中俄軍事合作關係日益深化，美日在日本的防衛重點可能轉為冷戰時期的北方防衛計畫。自然會分散美日在台海與南海的兵力佈署。

中國與各國的軍事合作，雖可能讓解放軍取得先進技術與擁有更多的國際曝光聲量，但這不一定會對我國造成直接的軍事威脅，反而是在拓展戰略合作關係時，藉由聯合軍演或實際的軍事交流，對區域周邊產生的影響，進而左右對台海安全的態度與牽制可能協助台海的部隊，這才是中俄在深化戰略夥伴關係與進行聯合海空演習時，對台灣最直接的影響。

（作者為淡大國際事務與戰略研究所副教授）

