自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「台灣地位未定論」美中角力 北京施壓雙城論壇

2025/09/29 05:30

◎ 林子堯

這次台北雙城論壇突延後舉辦，原因眾說紛紜，但從當前美中台三邊互動狀況來看，很可能與北京對台政策失利，意欲利用雙城論壇搶分有關。北京藉此機會，有意要求台北市長提高政治表態，以此搶回近期在台灣地位未定與外交部長訪問歐美、陸委會主委訪美的失分，甚至連近期川習通話，美方都未在台灣議題上讓步，雙城論壇施壓顯然是北京最有機會拿下的場域。

近期美中台三邊關係，已有結構性改變，尤其美方高調重提台灣地位未定論，幾乎已讓上海公報形同失效。當年，周恩來極力要求季辛吉必須在台灣地位未定論上讓步，因為美國國務院當時法律意見仍持此見解。而季辛吉也向周恩來承諾，未來美國政府將不再提倡此立場，北京仍不放心，因此在上海公報中出現中國政府反對台灣地位未定。

但此議題在後續公報中未再出現，顯示台灣地位未定已非美中爭執核心，如今，美方重提此事，顯然讓中方措手不及，更顯示美方明確不接受「台灣是中國一部分」的立場。這也讓美中建交公報中，到底美國究竟有無承認，還是僅認識到中國立場為台灣是中國一部分的歷史懸案，悄悄有了定論。

此刻，顯然中國政府尚未找到施壓著力點，要求華府在台灣地位上修正無以為繼，不管是川習通話，還是白宮與國務院記者會，美國均未再談及。中國或許心繫即將登場的APEC「川習會」，不容失敗，因此中國能施壓的對象，從美轉向台灣，尤其是中國國民黨。而雙城論壇，又是如今兩岸最具官方色彩的場域，自然北京有意提高其政治意涵。

可以想見，雙城論壇將在中國舉辦之際，中國也正在暗算該如何得分。尤其是王滬寧如何應對？是否要與蔣萬安會面？而會面前又要如何逼其政治表態更是重點！但明年就要北市長選舉，若蔣矮化表態，顯然將成為選戰的核心話題，北市或許不想失分，才將矛頭對準中央，以迴避其進退失據的處境。當前美中台局面對國民黨相當不利，藍營與其繼續任由北京擺布，不如呼籲北京正視台灣的主權地位，唯有在對等基礎上的交流才具實質意義，否則雙城論壇只會淪為赤裸的統戰舞台。

（作者為台大政治學系博士生、高雄市民）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書