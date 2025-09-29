自由廣場》「台灣地位未定論」美中角力 北京施壓雙城論壇

◎ 林子堯

這次台北雙城論壇突延後舉辦，原因眾說紛紜，但從當前美中台三邊互動狀況來看，很可能與北京對台政策失利，意欲利用雙城論壇搶分有關。北京藉此機會，有意要求台北市長提高政治表態，以此搶回近期在台灣地位未定與外交部長訪問歐美、陸委會主委訪美的失分，甚至連近期川習通話，美方都未在台灣議題上讓步，雙城論壇施壓顯然是北京最有機會拿下的場域。

近期美中台三邊關係，已有結構性改變，尤其美方高調重提台灣地位未定論，幾乎已讓上海公報形同失效。當年，周恩來極力要求季辛吉必須在台灣地位未定論上讓步，因為美國國務院當時法律意見仍持此見解。而季辛吉也向周恩來承諾，未來美國政府將不再提倡此立場，北京仍不放心，因此在上海公報中出現中國政府反對台灣地位未定。

但此議題在後續公報中未再出現，顯示台灣地位未定已非美中爭執核心，如今，美方重提此事，顯然讓中方措手不及，更顯示美方明確不接受「台灣是中國一部分」的立場。這也讓美中建交公報中，到底美國究竟有無承認，還是僅認識到中國立場為台灣是中國一部分的歷史懸案，悄悄有了定論。

此刻，顯然中國政府尚未找到施壓著力點，要求華府在台灣地位上修正無以為繼，不管是川習通話，還是白宮與國務院記者會，美國均未再談及。中國或許心繫即將登場的APEC「川習會」，不容失敗，因此中國能施壓的對象，從美轉向台灣，尤其是中國國民黨。而雙城論壇，又是如今兩岸最具官方色彩的場域，自然北京有意提高其政治意涵。

可以想見，雙城論壇將在中國舉辦之際，中國也正在暗算該如何得分。尤其是王滬寧如何應對？是否要與蔣萬安會面？而會面前又要如何逼其政治表態更是重點！但明年就要北市長選舉，若蔣矮化表態，顯然將成為選戰的核心話題，北市或許不想失分，才將矛頭對準中央，以迴避其進退失據的處境。當前美中台局面對國民黨相當不利，藍營與其繼續任由北京擺布，不如呼籲北京正視台灣的主權地位，唯有在對等基礎上的交流才具實質意義，否則雙城論壇只會淪為赤裸的統戰舞台。

（作者為台大政治學系博士生、高雄市民）

