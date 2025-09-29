自由電子報
社論》「鏟子超人」與「口水政客」

2025/09/29 05:30

政黨惡鬥一直是撕裂台灣社會的重要癥結，近日樺加沙颱風襲台造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，造成民眾死亡與重大財物損失，朝野、中央與地方本應協力救災，儘早恢復災區生活，豈知花蓮立委、國民黨立院黨團總召傅崐萁與藍白政客卻企圖甩鍋中央，一再砲轟行政院失職，因而出現政客的口水多於洪水的官場現形記。另一方面，人性的光輝依然照亮花蓮，全國志工自動自發揹著背包，穿著雨鞋，手拿鏟子、鍋具，從各地搭台鐵前往光復救災，被稱為「鏟子超人」，與政客的醜陋面目形成強烈對比。

台灣是寶島，但又天災地變不斷，似乎是被大自然詛咒的浩劫深淵。但災變的發生固然無常，若事先防範得宜、事後積極搶救、復原，必定可以大幅降低災難的衝擊。但在花蓮堰塞湖潰壩事件中，特定政客成為極其負面的案例。馬太鞍溪堰塞湖潰壩事件的預防與因應不當，是哪一個政府環節出現問題？誰該負責？如何究責應由檢調與監察部門，以及水利工程專家介入調查，才能得到公正的結論。尤其，目前救災工作仍持續中，人力與資源應聚焦於此，而非採取政治攻擊，造成更多紛擾與內耗。遺憾的是，災變才剛發生，傅崐萁委員便迫不及待發動攻擊，兩度公開槓上行政院長卓榮泰，強烈批判行政院失能與推諉責任。傅崐萁認為堰塞湖責任在中央，指稱農業部長陳駿季曾表示專家評估無立即潰堤風險；其次則堅稱堰塞湖只要炸掉就沒事了；尤要者，指責中央太慢示警、要求撤離八千居民，地方沒有撤離如此龐大民眾的能量。而藍白政客則維持合作態勢，口徑一致批判民進黨政府。尤有甚者，藍白甚至紅色網軍大舉出征，為花蓮傅氏夫婦「洗地」，聲勢浩大，企圖混淆事實真相，形成先說先贏的效應。

傅崐萁及藍白政客的批判，與其視為對事件的檢討，毋寧是一次政治突擊，企圖將潰壩中的人禍檢討轉移成為藍綠對立層次。因此在其強烈言辭中，看不到事實真相，反而是意圖讓應該負起責任者躲進政黨的庇護所。儘管如此，堰塞湖潰壩事件仍可由相關文件的公布，以及理性、專業探討，拼湊出事件原貌。以下是事件的細部探討︰首先是職責問題，堰塞湖的監測、管理工作確實歸屬中央；但為避免災難而實施撤離的執行工作則在地方。由公開的文件可以看出，馬太鞍溪堰塞湖潰壩，中央對各個階段狀況的監測均有充分掌握，並沒有輕忽怠慢的現象。傅崐萁指控農業部長所謂「並無立即潰堤風險」。實際上，陳駿季說話的時間是八月十三日，早於潰壩的九月廿三日有一個多月之久，當時確實沒有發生潰壩，陳駿季所言不虛。之後警訊不斷昇高，內政部長劉世芳立即邀請水利工程專家李鴻源召集台大、陽明交大等專家組成團隊，觀察堰塞湖變化，並提出因應評估。此外，相關單位快速升高警戒，中央災害應變中心中多次發出警示，包括林保署通報九次，消防署通報十次，皆要求花蓮縣政府儘速執行疏散撤離工作，但花蓮縣政府顯然並未認真看待。而且，花蓮災害應變中心一直維持二級開設，直到廿三日下午潰壩後才提升為一級開設。且應為地方救災總指揮的縣長徐榛蔚，直到內政部長劉世芳一再打電話催促才倉促返國，已失去撤離先機，終致釀成大禍。

再者，傅崐萁所謂炸掉堰塞湖就不致有災害發生，親藍的李鴻源與許多專家皆明白表示，阻擋湖水的壩體長達二公里宛如小山，根本炸不開；且爆炸將會破壞環境，恐釀成二度崩塌，可見炸掉堰塞湖之說只是外行政客意圖誤導民眾的假議題。尤有甚者，因為要轉移災情為藍綠之爭，傅屢次批評中央救災不力，甚至表示︰「都是我們在救」，但卓榮泰院長則回覆︰「大家都在救」。再對照現在大量「鏟子超人」自動自發湧入花蓮，參加救災行列，更加印證救災是民意主流，進行政治口水戰則是令人唾棄的一股逆流。反諷的是，如果地方政府真心希望災區趕快復原重建，為何行政院長到災區探視災情時，傅崐萁只會砲轟政府，卻未討論救災事宜；而身為地方父母官的徐榛蔚，竟在總統赴花蓮時竟避而不見，而非向賴總統請求強力支援？

傅崐萁、徐榛蔚主控花蓮政壇達廿多年之久，雖獲選票支持，但治理能力爭議頗多。此次災害發生，以台灣人的善良天性，必然各地捐款不斷，但因花蓮縣政府過去多次災變捐款的使用方式與帳目，頗多受人詬病之處，日前和碩董事長童子賢即有親身經驗為證，故而此次民間捐款似乎出現要不要捐給縣政府的猶疑。不管真相如何，傅、徐實應先自我檢討，向國人公開交代。總之，台灣的政黨惡鬥是向下沈淪的暗黑力量，政黨在公共政策與攸關人民生命財產的事件討論上，並非基於理性、專業的基礎，而是出自政黨利益與意識型態的惡性拼搏，幸好台灣人的善良總是在暗黑之中發出希望之光，令人對台灣仍然充滿樂觀期待。

