自由廣場》教師節，放假快樂嗎？ 談教學現場迫切的問題

2025/09/28 05:30

◎ 羊倫

開學前夕，全台仍有三千多名教師缺額，卻在網路上鬧得沸沸揚揚之時，公佈出來的名額只剩下不到三百人。事實是什麼？

我是今年考上的正式教師，被安排在第一大組——教學組。這個職位對資深老師來說都是一大挑戰，但往往「誰菜誰接」，不理解學校的作業、計畫、人員編制，卻要在短短一個月的時間硬著頭皮上工，只能兵來將擋，水來土淹。

因為教師缺額鬧得太大，近期教學組最麻煩的，大概是府裡一直來文要填報「非專長教師」想掌握現場狀況，什麼是非專長教師？舉例來說，就是擔任家政課的老師並沒有家政科的教師證，全台的教師荒，別說藝能科，就是主科也常常陷入「有人就好」的窘境。

這原是一番美意，為了能夠掌握教學現場的困境，可是業已填報三次的「非專長教師」承辦人不斷來電，原因是非專長的教師「比例太高」，因此要藉由我們協助，將帳面上的課程改成「合科」，若否，可能需要出席說明，什麼意思呢？像是綜合領域裡有家政課、童軍課、輔導課，全部變成「綜合課」，就會使沒有家政專長的老師，能夠跟具有童軍專長、輔導專長的老師合併起來，顯示的比例就會變得漂亮。

教師節前夕，學校不斷忙著各種計劃、公文、種種庶務，還要來來回回讓教育部（局）的「美意」，能夠出現漂亮的數字，安撫大眾的心情。連「藝能科」的數字都是這樣得來不易，那請大家思考，三千多個缺額，是如何瞬間降自百人？

看了這麼多繁雜的業務，卻沒看到一位教師準備教材、授課的過程，行政過勞，是外界較難窺探到的一面，人的精力有限，往往擔任行政的教師，時間皆耗在這些「看不到的事情」上面了，我們的孩子，又要如何享受高品質的教育？是教學現場迫切的問題，值得省思。

（作者為教師）

