自由廣場》校園濫訴的隱憂與制度補正之必要

2025/09/28 05:30

◎ 李如蓓

近年來，校園濫訴問題逐漸浮上檯面。一些教師因嚴格管教而遭學生或家長投訴，即使最終獲得平反，也往往已身心俱疲，甚至萌生離職念頭。當前制度過度開放的陳情管道，雖以「保障權益」為名，卻在缺乏門檻與專業把關的情況下，反而淪為壓迫教育現場的利器。教育，是一門專業；然而當行政資源被濫訴拖磨，教學品質便難以為繼。

首先，政府必須從根本建立實名制陳情機制，要求透過健保卡或自然人憑證驗證身分，確保投訴人必須留下真實姓名與聯繫方式。唯有降低匿名投訴的便利性，才能減少毫無根據的惡意檢舉。

其次，師對師的法律爭議應回歸司法。校園並非法院，教師間若涉霸凌或性騷，應由當事人依司法途徑提告，學校提供必要協助即可。這樣才能避免學校被迫扮演「偽法庭」，進而承受法律專業不足的風險。

再者，針對校長與教師是否不適任，制度設計亦需調整。對校長的檢核，不應僅憑個別陳情便大動干戈，而應以過半數教職員工連署為門檻，交由教師會正式提起申訴；對教師的檢核，則可要求過半數學生（或家長代理）共同提出，才具代表性。唯有如此，才能兼顧師生權益與校園治理的穩定。

最後，更需建立校園法律專責機制。目前學校大多缺乏專業法務，遇到爭議時只能仰賴行政人員摸索處理，導致錯誤頻仍。若能設置教育法務人員或跨校法律諮詢平台，將有助於校園回歸理性、專業的治理軌道。

教育現場需要的是信任與專業支持，而非層出不窮的惡意檢舉。濫訴若不加節制，最終受害的不僅是教師，更是學習權被犧牲的學生。政府與教育主管機關必須正視此一隱憂，及早補正制度，讓校園回歸教育本質。

（作者從公）

