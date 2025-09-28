自由廣場》比洪水更毒 傅氏夫妻的「政治甩鍋秀」

◎ 馨娜

馬太鞍堰塞湖溪潰流重創花蓮光復鄉，民怨沸騰。面對災情，國民黨立委傅崐萁第一時間不是承擔檢討，而是急忙在媒體前甩鍋中央，指控救災不力、農業部判斷錯誤，將責任統統歸咎於中央政府。這種推諉卸責的反應，令人想起中共一貫的治理手法。

二〇〇八年汶川地震大量豆腐渣校舍倒塌，數千名孩童死亡，家長質問責任歸屬，中共地方官員將一切推給「大地震天災」，拒絕承認監管與工程弊病。二〇二一年河南鄭州特大暴雨，地鐵五號線整列車廂被洪水淹沒，官方推稱「百年一遇」天災，下令媒體不得追究官員延誤預警與防洪失職。二〇二一年山西暴雨導致大量村莊被淹，中共官員同樣強調「超乎想像」的降雨量，拒絕檢討在水利維護上的失職。二〇二〇年中共隱匿武漢疫情、打壓吹哨醫師，將責任推給地方政府與國際社會。中共的治理模式，就是在危機中維護權力形象，不惜犧牲民眾真相與安全。

傅崐萁的政治操作，正是這套邏輯的台灣翻版：凡事不問自身責任，只問如何維護政治利益。利用災情作為舞台，表演式地攻擊對手，累積政治聲量。花蓮災民的苦痛，反而成了他操作權力的道具。

台灣民主的核心價值在於透明問責。我們之所以不同於專制體制，正因為能夠清楚追究責任、要求改善。但「甩鍋政治」的最大危害，就是混淆責任歸屬，讓真正該被檢討的治理漏洞逃過問責。花蓮治水與基礎設施至今薄弱，難道不正是傅氏夫妻長期施政錯置的結果？

洪水會退，災情會復原，但政治人物的品格與治理文化，卻會深深影響一個地方的未來。傅崐萁展現的中共式甩責手法，是比任何天災都更具破壞性的人禍。花蓮人民不該容忍這種倒退，台灣民主更不能讓這股毒流蔓延。災難考驗的不只是防災能力，更是政治人物的責任心。花蓮值得更好的領導者，台灣需要更堅實的民主品質。

（作者為國外業務）

