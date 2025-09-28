自由廣場》「鏟子超人」台灣最動人的風景

◎ 魏世昌

近日，民眾搭火車時，驚訝地發現車廂裡滿是帶著鏟子與救災工具的志工，他們默默前往花蓮光復站。這些「鏟子超人」沒有頭銜，卻展現出最樸實的力量，讓人動容。台鐵也宣布，三天連假將加開十班次列車，方便志工往返災區，投入復原工作。

在災區，這群熱血志工有著默契。力氣大的負責剷除淤泥，有食物的人沿途發放。雖然彼此互不相識，但他們挽起袖子並肩作戰，只靠著一句共同語言「來幫忙」，就能心領神會。哪裡需要人手，就往哪裡去，唯一的目標，就是協助災民儘早重建家園。

這樣的景象，在台灣並非第一次。二〇〇九年的莫拉克颱風（八八水災）期間，南台灣受創嚴重，無數青年、團體與企業志工自發前往災區，有人清理淤泥滿地的住家，有人翻修受損校舍，也有人幫助農田復耕。當時，不同背景的人們因一句「來幫忙」而並肩作戰，為受創家園帶來重生的希望。今日花蓮的鏟子超人，正是延續了這股力量。

二〇一八年花蓮地震時，許多民眾也是自發集結趕往現場。他們或許不是專業的救難人員，卻願意在第一時間挺身而出。這種自主動員的精神，正是台灣社會最珍貴的底蘊。

這些災禍，讓我們看見民間的力量。大家為了守護這片土地，不問黨派、不分顏色，都把救災與復原放在第一位。這份勇氣與團結，正是最堅實的依靠，也讓我們相信，無論天災如何襲來，台灣總能在互助與善意中再次站起來。

（作者為工程師）

