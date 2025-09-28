自由廣場》處理堰塞湖 專業與安全擺第一

◎ 胡振興

花蓮馬太鞍溪因上游邊坡崩塌，加上強降雨形成堰塞湖，最終潰流後重創光復鄉，造成嚴重傷亡。社群隨即出現「比較政治」的論調，翻出九二一地震後草嶺堰塞湖的案例，宣稱「那時卅一天就完工，現在卻拖延不處理」。這種說法過度簡化。

據七月間水利單位與媒體紀錄，馬太鞍溪上游早已發生大規模邊坡崩塌，堵塞河道形成天然壩體。至九月遇上颱風「樺加沙」 豪雨，水量暴增，湖水壓力升高，使壩體溢流、下切乃至潰堤。這並非單一因素，而是「地質鬆動與山體崩塌」疊加「豪雨蓄水」的複合作用。若僅歸咎於「政府動作慢」，便忽略背後的自然條件與風險因素。

此外，馬太鞍堰塞湖自七月形成至今，不過兩個月就遇上颱風，時間極為緊迫，能做的工程本就有限。中央政府期間持續監控壩體，也已下達強制撤離的命令；若地方政府能更果斷並徹底執行，傷亡或許能降低。整體而言，中央在監測與警示上多已到位，缺口主要出現在地方執行的落差。

再看「卅一天就完工」的說法。草嶺堰塞湖確實是代表案例。當年震後，中央與水利單位迅速介入，展開壩體加固與溢流水道開挖。部分報導提及，約在一個月內完成初步應急工程，但這只是臨時措施，並非全盤治理。後續多年仍持續監測，最終因土砂逐漸淤積，湖盆被填滿，壩體自然崩解。可見「快」只是階段性處理，絕非一勞永逸。

然而，馬太鞍堰塞湖的條件與草嶺大不相同。壩體由鬆散土砂與崩塌堆積物組成，規模龐大，滿水位蓄水量約九千萬噸，相當於一座南化水庫。更關鍵的是，壩址地形險峻，道路受阻，重型機具難以進場。換言之，即使想複製草嶺堰塞湖「快速疏洪道」的模式，也幾乎不可能。

也有人主張應「爆破」，直接破壞壩體以快速排水。然而，風險極高。水利專家李鴻源提醒，爆破處理具有高度不確定性，諸如壩體反應與瞬時出流量難以精準預判，即使事先撤離下游，仍需考量連鎖崩坍、土石流與工程人員安全，與其追求速度，更應把握「安全第一」。

放眼國際，同樣地震頻繁的日本，也常面臨因地震或豪雨形成的堰塞湖。他們的作法不是比速度，而是先由地質團隊評估壩體，再決定分段排洪、控制引流，或採長期監測。這種經驗與台灣具有可比性，其核心理念在於避免二次災害，確保下游安全。

因此，這次花蓮堰塞湖的處理，關鍵不在「中央是否太慢」，而在「時間與條件本就有限」及「地方執行是否落實」。堰塞湖處理不是政黨間的比賽，而是一道技術與風險管理的難題。「快」，不一定就是對的；「謹慎」，也不等於拖延。真正的重點在於能否在有限時間內做出相對安全、有效的選擇。唯有透明的監測數據、嚴謹的風險評估，以及徹底的執行，才能讓台灣的防災能力真正向前。

（作者從事科技業）

