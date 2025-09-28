自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》處理堰塞湖 專業與安全擺第一

2025/09/28 05:30

◎ 胡振興

花蓮馬太鞍溪因上游邊坡崩塌，加上強降雨形成堰塞湖，最終潰流後重創光復鄉，造成嚴重傷亡。社群隨即出現「比較政治」的論調，翻出九二一地震後草嶺堰塞湖的案例，宣稱「那時卅一天就完工，現在卻拖延不處理」。這種說法過度簡化。

據七月間水利單位與媒體紀錄，馬太鞍溪上游早已發生大規模邊坡崩塌，堵塞河道形成天然壩體。至九月遇上颱風「樺加沙」 豪雨，水量暴增，湖水壓力升高，使壩體溢流、下切乃至潰堤。這並非單一因素，而是「地質鬆動與山體崩塌」疊加「豪雨蓄水」的複合作用。若僅歸咎於「政府動作慢」，便忽略背後的自然條件與風險因素。

此外，馬太鞍堰塞湖自七月形成至今，不過兩個月就遇上颱風，時間極為緊迫，能做的工程本就有限。中央政府期間持續監控壩體，也已下達強制撤離的命令；若地方政府能更果斷並徹底執行，傷亡或許能降低。整體而言，中央在監測與警示上多已到位，缺口主要出現在地方執行的落差。

再看「卅一天就完工」的說法。草嶺堰塞湖確實是代表案例。當年震後，中央與水利單位迅速介入，展開壩體加固與溢流水道開挖。部分報導提及，約在一個月內完成初步應急工程，但這只是臨時措施，並非全盤治理。後續多年仍持續監測，最終因土砂逐漸淤積，湖盆被填滿，壩體自然崩解。可見「快」只是階段性處理，絕非一勞永逸。

然而，馬太鞍堰塞湖的條件與草嶺大不相同。壩體由鬆散土砂與崩塌堆積物組成，規模龐大，滿水位蓄水量約九千萬噸，相當於一座南化水庫。更關鍵的是，壩址地形險峻，道路受阻，重型機具難以進場。換言之，即使想複製草嶺堰塞湖「快速疏洪道」的模式，也幾乎不可能。

也有人主張應「爆破」，直接破壞壩體以快速排水。然而，風險極高。水利專家李鴻源提醒，爆破處理具有高度不確定性，諸如壩體反應與瞬時出流量難以精準預判，即使事先撤離下游，仍需考量連鎖崩坍、土石流與工程人員安全，與其追求速度，更應把握「安全第一」。

放眼國際，同樣地震頻繁的日本，也常面臨因地震或豪雨形成的堰塞湖。他們的作法不是比速度，而是先由地質團隊評估壩體，再決定分段排洪、控制引流，或採長期監測。這種經驗與台灣具有可比性，其核心理念在於避免二次災害，確保下游安全。

因此，這次花蓮堰塞湖的處理，關鍵不在「中央是否太慢」，而在「時間與條件本就有限」及「地方執行是否落實」。堰塞湖處理不是政黨間的比賽，而是一道技術與風險管理的難題。「快」，不一定就是對的；「謹慎」，也不等於拖延。真正的重點在於能否在有限時間內做出相對安全、有效的選擇。唯有透明的監測數據、嚴謹的風險評估，以及徹底的執行，才能讓台灣的防災能力真正向前。

（作者從事科技業）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書