自由廣場》靠監控打擊政敵 「狗仔政客」 應退出政壇！

◎ 邱炳進

太陽花學運獲得政治利益的黃國昌，言行軌跡充滿爭議，立埸的變化多端備受質疑，究竟所為何來？台灣社會需要容忍這種見利思遷的政治人物嗎？

尤其是加入民眾黨還當上總召的黃國昌，與傅崐萁狼狽為奸，在立院立下多少毀憲亂政的爭議性法案，以及聯手通過不符財政紀律的財劃法，後遺症顯現。不僅如此，黃國昌為向小草交心，為向柯文哲表忠，種種操作不惜傷害司法威信，狂言柯案是賴的「司法迫害」、「政治追殺」，足見為了他階段性的政治利益，什麼狗皮倒灶的事都幹得出來！

理念、價值、信仰，黃國昌皆視如帚掃：昔日反服貿，今謂他當時反的是服貿的程序；昔日反紅媒，今卻私通紅媒；昔日反核電，今卻主張過時的核電廠應重啟；昔日反共，今卻與中共媚來眼去！

他敵視民進黨，主因是否民進黨堅決主張台灣是主權獨立的國家？

他當上狗仔隊長之後，其「作品」哪一件不是針對綠營的政治人物與官員？而這些「成果」哪一件不是提供給親中且嗜血的政客？

沒有一個民主國家，會容忍政治人物養狗仔跟監政敵，黃國昌的惡行猶如美國水門案，當年貴為美國總統的尼克森都因此下台；今天的黃國昌，如仍留在台灣政壇，只有對台灣的民主造成更多的危害，凡被黃國昌狗仔們傷害的人，都應集體提告，讓這個傷害台灣的政客退出政壇！

（作者為教職退休）

