自由廣場》「國昌狗仔門」：黃的雙面鏡與台灣民主破窗

2025/09/28 05:30

◎ 秦靖

近日，民進黨立委王義川公開其遭跟監偷拍案的不起訴書內容，並將矛頭指向國民黨立委徐巧芯與民眾黨主席黃國昌。這場延燒一年多的跟監疑雲，黃國昌在回應時以「王膝知」的羞辱性綽號，將對手貶低為「秀下限」的小丑，然而，隨著媒體披露其疑似指揮「狗仔集團」跟監政敵的對話紀錄，「狗仔昌」的偽善臉孔被拆穿。

首先，長期、有組織的跟監偷拍，竊錄非公開活動，到濫用個資，觸犯《跟騷法》、《刑法》妨害秘密罪與《個資法》這三重法律。為了一張交通違規照片，竟動用大陣仗的非法手段，其手段與目的完全失衡，所謂「公共利益」的辯詞，不僅蒼白無力，更顯虛偽可笑。

歷史上最經典案例，美國的「水門案」，尼克森總統團隊為了政治情報，非法入侵民主黨總部安裝竊聽器，導致尼克森總統黯然下台。水門案的教訓不在於竊聽到了什麼驚天秘密，而在於執政者動用非法手段監控政敵。

同樣的警鐘也曾在英國敲響，媒體大亨梅鐸旗下的報業爆發「電話竊聽醜聞」。記者為求獨家，非法竊聽包括王室成員、政要名流乃至犯罪受害者的電話語音。儘管他們辯稱是要滿足公眾的知情權，但最終仍面臨法律的嚴懲與社會的唾棄，一家百年大報因此倒閉。

此外，若從心理學角度剖析，黃國昌對王義川似非單純的政治攻防，更像複雜的內心戲。據聞，王義川曾稱在台大學生會質詢時「電爆」黃國昌。對於以「戰神」形象示人、極需維持其優越感與權威性的公眾人物，如承認曾被對手「電爆」，無疑是自戀式人格的一大重創。

最後，黃國昌組成的「狗仔跟監隊」，為了政治目的，不擇手段監控異己，以「揭弊」、「反蒐證」為名行非法監控之實，等於是為通往「台版水門案」墮落之路，鋪上了第一塊磚。自詡為「道德長城」的黃國昌看不見自己早已醜陋的臉龐嗎？

（作者為教育工作者）

