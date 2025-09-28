自由共和國》劉佩真／AI與半導體︰台灣在全球科技競賽中的雙引擎戰略

台積電為台灣半導體業的龍頭與重量級代表廠商，台積電不僅是全球最大的晶圓代工廠，更是高階製程技術的領導者（路透）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA院士

AI與半導體鑄就台灣今日的全球關鍵地位，且也是二〇二五年我國經濟成長率的主要成長引擎，相關供應鏈貢獻台灣投資、出口的規模皆相當龐大，而這兩個領域的緊密結合，不僅是技術的趨勢，更是台灣在世界舞台上立足的基石。事實上，台灣的全球關鍵地位並非單純依賴半導體或AI其中一項，而是這兩者的深度融合與協同作用；其中半導體為AI提供最堅實的硬體基礎，而AI則為半導體開闢更廣闊的應用前景；而此兩項「硬體＋軟體」的雙重優勢，讓台灣從一個單純的製造基地，升級為全球科技發展的核心驅動者，使其在未來的國際格局中，繼續扮演不可或缺的關鍵角色。

首先在半導體業方面，台灣在全球半導體產業鏈中的地位無可撼動，這並非偶然，而是數十年來國家政策、企業遠見以及人才培養共同作用的結果。其中台積電為台灣半導體業的龍頭與重量級代表廠商，台積電不僅是全球最大的晶圓代工廠，更是高階製程技術的領導者，從七奈米、五奈米到更先進的三奈米，乃至於二〇二五年下半年量產的二奈米製程，甚至二〇二六年、二〇二八年分別規劃進入生產階段的A16製程、A14製程，台積電的技術節點幾乎定義全球半導體的發展方向，這使得所有需要頂尖晶片的科技巨頭，無論是Apple、Qualcomm、聯發科、Intel、Nvidia、AMD、Broadom等，皆須依賴台積電的服務。

同時台灣的半導體產業並非只有台積電一枝獨秀，其他供應鏈也是亮點之，畢竟從上游的IC設計、中游的晶圓製造，到下游的封裝測試，台灣形成一個高度集中且緊密協作的產業聚落，此種一條龍的供應優勢，使得台灣能夠快速應對市場變化，並保持極高的生產效率；此也搭配台灣西部幹線的半導體聚落，是全球獨一無二的產業奇觀，它沿著高速公路與鐵路，串聯起從北到南的三個主要科學園區，形成一條長達數百公里的半導體走廊，這個聚落不僅是台灣經濟的命脈，更是全球科技產業的核心。

而這條西部幹線的半導體走廊，不僅僅是地理上的串聯，更是產業分工與協同的完美體，特別是近期南科所佔的比重已過半，再加上未來台積電高雄廠區六個廠陸續加入營運，以及供應鏈延伸至屏東地區，將使得南方大矽谷廊道逐漸成為台灣半導體業的生產重鎮。而IC設計、晶圓製造、封裝測試等上下游企業，在數百公里的範圍內緊密協作，形成一個反應快速、效率極高的供應鏈；這種高度集中與專業分工的模式，使台灣能夠在技術迭代飛快的半導體產業中保持領先，也就是當客戶需要最新、最高效的晶片時，將求助於這個全球獨特的台灣半導體聚落。

其次AI的崛起成為半導體最大的驅動力，並為台灣的半導體產業注入新的成長動能；尤其二〇二五年AI晶片的需求如同井噴式，也因AI運算需要極高的平行處理能力，使得GPU和ASIC的需求量呈指數級增長，全球此市場也幾乎由台積電獨家接下先進製程與先進封裝的訂單，反映AI應用的擴展，確保台積電等廠商訂單的長期穩定性，此也是公司調高二〇二五年合併營收年增率由原先的廿四～廿六％至卅％的主因。此外，由於AI應用的多樣性，對晶片的設計也提出更高的客製化要求，這使得台灣的IC設計公司有機會從傳統的通用晶片，轉向更具高價值的AI晶片設計。同時，軟體與硬體的結合變得前所未有的重要，台灣正從單純的硬體製造者，向提供整合式解決方案的角色轉變。

整體而言，AI與半導體的結合，就像一對雙螺旋，彼此緊密纏繞、互相成就，同時AI技術的演進，對晶片效能的要求越來越高，這使得台積電等擁有先進製程技術的企業地位更加穩固，其他國家即使能發展出AI演算法，若無台灣提供的硬體支援，也難以將其商業化並大規模應用；甚至台灣在AI與半導體領域的雙重優勢，使其在全球地緣政治博弈中擁有強大的發言權，也就是美國為了確保AI發展的領先地位，必須與台灣保持緊密合作，才能協助美方四大雲端運算業者落實二〇二五年超過三五〇〇億美元的資本支出，來投入AI 伺服器與晶片、數據中心的擴建、AI基礎設施與服務。

