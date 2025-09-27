自由廣場》美國晶片再平衡的分水嶺：台灣產業的危機與轉機

◎ 陳正承

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示「全球經濟最大的一個失敗點就是，九十九％的高性能晶片都在台灣生產」，他擬將卅％至五十％的半導體需求移出台灣，轉向美國本土或盟國。全球最大經濟體的財政掌舵者的此一政策宣示，意味著過去數十年來，台灣憑藉著無可取代的晶片製造能力所建立的「矽盾」戰略，正面對根本性的典範轉移。

台灣社會普遍認為，只要我們掌握最先進製程技術，就能在全球地緣政治的棋局佔據關鍵地位，確保自身安全與繁榮。但貝森特揭示一個殘酷的現實：對美國等主要國家而言，供應鏈的「韌性」與「安全性」已凌駕於單純的「效率」與「成本」之上。他雖盛讚台灣擁有卓越的產業生態系，但依其「風險管理」的視角，已將雞蛋集中在一個籃子裡的問題，提升至國家安全層級。這股由地緣政治驅動的「去風險化」浪潮，將徹底改寫全球半導體產業的版圖。

面對此一結構性的巨大轉變，台灣產業的應對之道，必須採取「鞏固核心、全球擴張、價值深化」的多軌並進策略。在「鞏固核心」方面，台灣必須持續擴大技術領先的差距，確保就算部分成熟或次世代製程產能外移，但最頂尖、最關鍵的一奈米以下製程研發與量產基地，依舊是各國短期內無法複製的絕對優勢。這就需要政府與企業以空前的力道，將資源投入前瞻技術的研發、高階人才的培育與引進，以及對整個供應鏈生態系，從材料、設備到化學品的全面升級，以確保台灣在全球技術光譜的頂端地位穩如泰山。

在「全球擴張」方面，我們應將台積電等龍頭企業赴美日德設廠的行動，視為從「台灣的台積電」轉型為「世界的台積電」的策略性延伸。除了滿足客戶分散風險的需求，更是將台灣的產業影響力，從單純的產品出口提升為技術、管理與標準的輸出，將台灣產業生態系的力量，更深地嵌入盟友國的戰略佈局中，形成更穩固的利益共同體。

最關鍵的是，藉此機會推動產業「價值深化」，徹底擺脫單一產業獨大的結構性風險。政府應透過政策引導，鼓勵半導體產業的資本與技術，與國內其他具潛力的產業進行跨域整合，打造出更多具備國際競爭力的「台灣方案」。將「晶片製造」的單點優勢，擴展為「科技應用」的全面優勢，如此一來，即使未來全球半導體產能的地理分佈有所改變，台灣仍能憑藉其深厚的技術底蘊與多元的創新生態系，在全球價值鏈中扮演無可取代的關鍵角色，將眼前的挑戰，成功轉化為下一波經濟成長的堅實基礎。

（作者是電子業專業經理人）

