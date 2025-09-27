自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》自民黨失根：黨意背離民意的危機

2025/09/27 05:30

◎ 王輝生

石破茂內閣上任未滿一年即宣布下台，自民黨又得重選總裁。雖有五人參選，但態勢已是高市早苗與小泉進次郎的兩強對決。

《朝日新聞》九月廿一日民調顯示，高市以廿八%居首，小泉廿四%緊追。但在自民黨支持層，小泉卻以四十一%領先高市的廿四%。其他民調也都是類似結果，即黨員意向背離全民民意，其因有三：

一、日本民心趨向保守。

《日經新聞》調查顯示近九成民眾感受到中國威脅。從官方的「抗日閱兵」到反日電影的動員，再到習近平、普廷、金正恩的同台閱兵，劍指日本的意圖昭然若揭。這些外部壓力，讓日本社會更趨保守。

二、保守黨員大量流失。

石破上台後揚棄安倍以來一脈相承的保守路線，意圖在美中之間討好兩邊，反而大失民心。短短一年內，自民黨黨員減少十四萬人，他們大量外流，使在野的保守政黨坐收漁利。

三、黨意與民意漸行漸遠。

物價高漲，選民普遍要求「先紓困，再談財政紀律」。石破政權卻堅持財政健全化，黨意與民意脫節。導致選戰三連敗，參衆兩院皆淪為少數，這是自民黨成立以來的首例，「庶民政黨」的形象也名存實亡。

高市歷練完整，是安倍理念的繼承人，立場堅定對美台關係良好，能號召保守層回歸；但她的派閥基盤薄弱，恐難在國會縱橫捭闔。小泉年輕溫和，利於國會溝通，但沿襲石破路線，缺乏治理經驗與政策厚度，於國際舞台恐難與川普、習近平等強勢領袖抗衡。

五人角逐，若首戰不過半則進入國會決戰，高市因派閥基盤薄弱，恐重蹈去年的覆轍；小泉或能蒙前首相們的合縱連橫而在國會勝出。但即使登頂，恐難駕馭黨內派閥，亦難阻止保守基盤持續流失。

這場總裁選舉並非單純的個人角力，而是「保守派中間偏右」與「自由派中間偏左」的路線之爭，也同時凸顯了自民黨黨意與民意乖離的結構性危機。

值日本民心日趨保守之際，以保守理念立基的自民黨若背離保守路線，無異自毀長城。石破下台只是警訊，日本能否在風雨飄搖的國際局勢中擺脫「短命政權」的魔咒，端看能否選出一位堅忍不拔的好舵手。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長 京都大學醫學博士）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書