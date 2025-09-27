自由廣場》自民黨失根：黨意背離民意的危機

◎ 王輝生

石破茂內閣上任未滿一年即宣布下台，自民黨又得重選總裁。雖有五人參選，但態勢已是高市早苗與小泉進次郎的兩強對決。

《朝日新聞》九月廿一日民調顯示，高市以廿八%居首，小泉廿四%緊追。但在自民黨支持層，小泉卻以四十一%領先高市的廿四%。其他民調也都是類似結果，即黨員意向背離全民民意，其因有三：

一、日本民心趨向保守。

《日經新聞》調查顯示近九成民眾感受到中國威脅。從官方的「抗日閱兵」到反日電影的動員，再到習近平、普廷、金正恩的同台閱兵，劍指日本的意圖昭然若揭。這些外部壓力，讓日本社會更趨保守。

二、保守黨員大量流失。

石破上台後揚棄安倍以來一脈相承的保守路線，意圖在美中之間討好兩邊，反而大失民心。短短一年內，自民黨黨員減少十四萬人，他們大量外流，使在野的保守政黨坐收漁利。

三、黨意與民意漸行漸遠。

物價高漲，選民普遍要求「先紓困，再談財政紀律」。石破政權卻堅持財政健全化，黨意與民意脫節。導致選戰三連敗，參衆兩院皆淪為少數，這是自民黨成立以來的首例，「庶民政黨」的形象也名存實亡。

高市歷練完整，是安倍理念的繼承人，立場堅定對美台關係良好，能號召保守層回歸；但她的派閥基盤薄弱，恐難在國會縱橫捭闔。小泉年輕溫和，利於國會溝通，但沿襲石破路線，缺乏治理經驗與政策厚度，於國際舞台恐難與川普、習近平等強勢領袖抗衡。

五人角逐，若首戰不過半則進入國會決戰，高市因派閥基盤薄弱，恐重蹈去年的覆轍；小泉或能蒙前首相們的合縱連橫而在國會勝出。但即使登頂，恐難駕馭黨內派閥，亦難阻止保守基盤持續流失。

這場總裁選舉並非單純的個人角力，而是「保守派中間偏右」與「自由派中間偏左」的路線之爭，也同時凸顯了自民黨黨意與民意乖離的結構性危機。

值日本民心日趨保守之際，以保守理念立基的自民黨若背離保守路線，無異自毀長城。石破下台只是警訊，日本能否在風雨飄搖的國際局勢中擺脫「短命政權」的魔咒，端看能否選出一位堅忍不拔的好舵手。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長 京都大學醫學博士）

