自由廣場》擺脫能源牽制 台以兩國深化外交

田台仁

當中國遭揭露協助哈瑪斯挖地道以滲透以色列，以色列媒體報導，以國高層對北京極為不滿，甚至揚言翻臉，並釋出「與台灣建交」的意願。這可能會是台灣外交重大突破的契機，但部分輿論擔憂：若與以色列建交，是否會遭阿拉伯邦國以石油禁運施壓？

不妨看看以色列如何因應，自建國以來以色列就遭周邊阿拉伯國家封鎖，無法參與區域石油管線與市場，卻未陷入能源危機，因為透過海運進口、開發天然氣、能源外交，建立穩定供應體系。石油方面，以色列避開陸上管線，透過油輪從亞塞拜然、哈薩克斯坦、奈及利亞等國進口原油。天然氣方面，自二〇〇九年起陸續發現大型海上氣田，使其在天然氣領域實現自給，並出口至埃及、約旦與歐洲，建立經濟聯盟，降低地緣孤立。而以色列更將能源設施納入國防體系，部署C-Dome防空系統保護海上氣田，確保能源安全。

台灣能源結構高度依賴進口，石油與天然氣逾九成仰賴外部供應。若遭遇政治禁運，將對經濟與民生造成衝擊。然而，全球能源市場高度流動，禁運難以形成實質封鎖。台灣應積極以政策化解風險，與美國、澳洲、印尼等非阿拉伯能源出口國強化合作，擴大儲備量，提升應急能力。同時，加速再生能源發展，如太陽能、風能與地熱，逐步降低化石燃料依賴，建立本地能源韌性。

賴政府已啟動「第二次能源轉型」，提出「多元綠能、深度節能、先進儲能、公正轉型與綠色生活」五大策略，投入逾四千億元推動一二六項行動，目標二〇三五年減碳卅八％、二〇五〇年淨零排放。政策重點包括加速地熱、氫能、生質能與海洋能開發，推動綠電市場自由化，強化電網韌性，並透過綠色金融與節能補助促進產業轉型。

若將以色列經驗納入比較，可見台灣尚缺乏幾項關鍵元素：一是能源外交的戰略佈局，二是能源設施的軍事防禦思維，三是天然氣自給與出口的長期規劃。未來台灣能源政策應在既有基礎上，加入「能源即國防、外交即槓桿」的戰略思維。除了推動再生能源與節能技術外，應強化天然氣接收與儲存能力，探索本地氣田潛力，並將能源設施納入國防規劃。同時，應積極建立「民主能源聯盟」，與理念相近國家簽署能源合作協議，形成穩定供應網絡。

台灣的外交選擇不應受制於能源恐懼。以色列的成功，證明只要能源政策得當，地緣封鎖並非絕境，而是轉型契機。台灣應勇敢推進與友好國家的合作，並以能源自主作為堅實後盾，打造一個既有原則、又有韌性的未來。以色列挺台，台灣能源不能跛腳。

（作者是經濟學人）

