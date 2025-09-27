自由廣場》從美國之音的《赤潮暗湧》看台灣／遭政治跟監的 不會只有王義川

◎ 木鐸

二〇二四年一月十七日，美國之音《赤潮暗湧》紀錄片訪問十餘位遭受海外跨國鎮壓陰謀的受害者：有人被要求充當線人；有人被跟蹤、毆打，有人遭抹黑、汙名化；超過半數的人說，他們本身和住在中國的家人都遭受安全部門威脅、恐嚇。美國聯邦調查局官員說，中國共產黨並非採取這類行動的唯一實體，但他們咄咄逼人的程度卻是獨一無二。

類似《赤潮暗湧》披露的中共惡行也發生在法國。法國電視五台（France 5）二〇二四年三月三日晚間首播七十分鐘紀錄片「中國：秘密行動」揭露中共國家安全部多年在海外長臂管轄、軍事發展、間諜活動等秘密行動。法國媒體追蹤報導，法國情報機構DGSI關閉至少九個中共秘密警察站，這些警察站的目的是透過便衣特務對在法的中國異議人士進行監視、恐嚇及威脅遣返。

請繼續往下閱讀...

二〇二四年十二月十九日，德語之聲（DW）報導，美籍華裔男子陳金平十八日向布魯克林法院認罪，承認未經授權充當中國政府的代理人，在曼哈頓下城管理一個「中國警察站」，旨在鎮壓海外反對中國當局的異議人士，讓他們噤聲。

民進黨不分區立委王義川遭跟監之事近日成為輿論焦點。眾所周知，王義川是台灣政壇的要角之一，尤其是中共眼中的「異議分子」，乃中共強力抹黑、威脅、恐嚇、汙名化的對象，但要操作這些惡行之前，跟監以掌握王義川生活軌跡及作息習慣，則是基本手段。

中共在台灣設有多少「海外警察站」，潛伏多少位「陳金平」，對「王義川」們進行跟監，值得警惕。如今終於冒出一個線頭，國安單位應該循著王義川被跟監的線頭追查下去，必能清除隱身台灣社會的中國雜質。

（作者從商）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法