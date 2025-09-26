自由電子報
評論 > 言論 > 社論

社論》國民黨主席選舉傳遞了什麼訊息

2025/09/26 05:30

國民黨主席選舉登場，共六位候選人登記。但上週六舉辦的辯論會，主辦單位以聲量高低為篩選標準，僅邀四位，當中一位婉拒；另兩位被拒於門外者，則有一位大表不滿，前往現場踢館痛斥可恥，抨擊意圖使人不當選。（中天提供）國民黨主席選舉登場，共六位候選人登記。但上週六舉辦的辯論會，主辦單位以聲量高低為篩選標準，僅邀四位，當中一位婉拒；另兩位被拒於門外者，則有一位大表不滿，前往現場踢館痛斥可恥，抨擊意圖使人不當選。（中天提供）

國民黨主席選舉登場，共六位候選人登記。但上週六舉辦的辯論會，主辦單位以聲量高低為篩選標準，僅邀四位，當中一位婉拒；另兩位被拒於門外者，則有一位大表不滿，前往現場踢館痛斥可恥，抨擊意圖使人不當選。黨魁選舉過程火花不少，不過，尚未看見候選人針對國家方向、政黨定位等提出令外界有感的進步性或改革性訴求。至於兩岸議題，候選人多有論述，卻仍環繞在一中老調，甚至朝向更倒向中國主張。值此國際變局的關鍵時刻，國人期待未來領導最大在野黨的黨魁，能正視台灣發展的正確方向，成為促進朝野團結、國家奮進的推力，而非掣肘執政黨推動國政的一大阻力。

這六位國民黨主席候選人，均表達會專於扮演「造王者」，領導國民黨在二〇二六年縣市長選舉與二〇二八年總統選舉，取得完勝。既然要擔當這項重任，作為即將在十月投票產生的國民黨下屆黨魁，候選人有必要清楚說明，國民黨如何不同過往，重獲人民的信任。然而，現在情形是，這幾位參選者似更在意爭取三十三萬有效黨員票的支持，並向地方派系與深藍系統靠攏，過程中綁樁、拔樁不斷，還傳有黨員大戶一口氣補繳數千人黨費，仍然未脫傳統選戰手法。所拋政見主張也讓人深感憂慮，例如恢復國統綱領、簽署兩岸和平備忘錄，甚至還有反對國防經費提高至GDP三％。這些內容一旦付諸實行，不啻重回馬英九執政的親中年代，還會加速中國併吞台灣的進程。這樣的主張，無助於維繫我們的民主與主權現狀，更與國際主流背道而馳，也把台灣置於更嚴峻的安全險境。

尤其，中國為併台而展開的混合戰攻勢，六位候選人，都忽而不論。首先，北京軍事施壓陡升，並非我們有任何挑釁，而是中共全面擴張，正尋求最有可能的突破口。如今印太地區，不光台海，東海一帶共軍機艦騷擾頻仍。在南海地區，中國勢力延伸，直接與菲律賓船艇對峙衝突，同屬南海地區主權聲索國的越南，亦與北京相互角力。從北京角度，周邊各個國家，哪裡最為軟肋，或倒向中國，即納為勢力範圍。例如東協國家親中的柬埔寨，中國在當地插旗建有雲壤海軍基地，形同軍事前哨站，有助投射更遠距的武力。衡諸國民黨主席候選人政見，不見如何與民主國家合作，嚇阻威脅，只有一堆包裝綏靖或投降主義的詞藻。然而，迎合中國勢力，不再成為民主陣營的前線堡壘，並不會讓我們更安全。因為，只要淪為威權中國的附屬地，地緣角色倒轉，台灣反會被拿來用於直接對抗民主同盟的第一線砲灰。

中國領導人習近平以民族復興偉業為名，加速窮兵黷武。九三大閱兵，中國、俄羅斯、北韓等專制國家大集結，主要民主國家都深覺危機感更加迫切。「中國為何偏愛戰爭？」甚至已成為某熱映戲劇的一句爆紅台詞。加強自我防衛力量，已是歐洲、美國以及印太國家最起碼捍衛之道。賴清德將明年國防預算提高超過GDP三％，未來將朝五％努力，這是同屬民主陣營的呼應之舉。不過，有國民黨主席候選人以排擠其他預算為由表示反對，當中顯露的弱台訊號，對誰最為有利，不言可喻。另外，民主國家諸多挺台言行，也未見將來可能黨魁，有任何正向提議回應。包括美國等國家近年來多次反駁中共對聯大第二七五八號決議文的扭曲詮釋，乃至近期公開表述二戰文件並未最終決定台灣政治地位，友盟國家襄助我們回擊中共的法律戰，國民黨主席候選人或選擇靜默，或逕指這是美國餵養的「迷幻藥」，親中拒美，乃是這次黨主席選舉最鮮明的形象。

國民黨下任黨主席，縱然只是抬轎者，也關乎會把這座轎子帶往哪個方向。去年大選結束，國民黨聯手民眾黨在立法院掀起國會之亂，進而引爆全台罷免藍委的大浪潮，當時國民黨領導層也發動罷免綠委的提議連署，結果大抄特抄，連往生者都連署了，涉及組織性違法，導致藍營聽命的基層黨工受到司法追查。從國會亂政，乃至幽靈連署，都未見這幾位候選人有徹底的檢討與反省。這已不僅僅是一場黨內領導人的選舉，除了三十三萬有資格投票的黨員，有更多倍數於這三十三萬的民眾，亦正關注未來的國民黨何去何從。在野十餘年的國民黨，未與過去斷離，卻還妄圖更而甚之，難道這就是六位候選人要帶給外界最重要的訊息嗎。

