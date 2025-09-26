自由廣場》從印度駁回X平台訴訟談起／自由與責任 台灣數位治理方向

◎ 陳琪

印度法院近日駁回馬斯克（Elon Musk）旗下X平台對內容審查制度提出的挑戰，這不僅是一場法律攻防，更揭示了數位治理與民主自由間的微妙拉鋸。對印度而言，強化網路監管代表「數位主權」的具體落實。法院裁定中提到「自由與責任相伴隨」，反映出新興市場國家在快速擴張的數位經濟裡，正嘗試尋找維護社會秩序與保障言論自由的平衡點。X平台的挫敗，凸顯跨國科技巨頭必須面對不同國家的規範，無法再以單一「全球化自由」框架自處。

這場法律爭議，正好為台灣提供觀察與借鏡。隨著社群媒體強力滲透公共輿論場域，如何兼顧言論自由與資訊安全，是必須面對的課題。台灣擁有高度民主化的言論環境，卻也面臨假訊息、選舉干擾、網路暴力的嚴苛挑戰。如果太過寬鬆，可能讓資訊戰與錯假訊息擴散；若過於嚴格，則可能引發「寒蟬效應」，損及民主價值。因此，台灣應及早設計出兼具彈性與透明度的網路治理制度，避免陷入「要自由或是要管制」的二元對立。

請繼續往下閱讀...

從經濟角度來看，印度此舉顯示政府希望透過法制手段鞏固對數位市場的掌控，確保本土秩序與政治穩定，這象徵新興經濟體逐漸擁抱「數位民族主義」。台灣則處於不同處境：我們既需要維護國際數位企業的投資意願，也必須思考如何保障本土使用者的資訊權益。換言之，台灣不能只是被動接受國際巨頭的遊戲規則，而應主動建立「兼顧民主價值的數位治理框架」，以維持對全球科技平台的談判籌碼。

台灣在因應上有幾項具體方向可思考，首先是立法透明化：若要引入平台治理規範，應建立公開諮詢機制，確保民間與專業團體能參與討論，避免政策黑箱化。其次是強化跨國合作，借鏡歐盟《數位服務法》（DSA）等規範，建立符合國際趨勢的法制架構，讓台灣在數位經濟中擁有更大話語權。同時，政府應推動公民數位素養教育，培養社會對假訊息的辨識能力，輔以適宜的「下架」機制。唯有如此，台灣才能在自由與責任之間找到平衡，既不放任資訊失序，也不犧牲民主精神。（作者是台北市民）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法