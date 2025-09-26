自由電子報
自由廣場》南投縣草率推動名間焚化爐／環境部長必須知道的真相

2025/09/26 05:30

◎ 南投生活願景工作室

南投縣最後一塊無工業污染的農特專區、同時也是全台手搖茶水源地與彰雲民生灌溉上游的「名間焚化爐預定地」，南投縣府於 九月二十三日草率召開第五次環評會議，倉促初審通過。

「南投生活願景工作室」根據過去一年的地方參與與蒐證，嚴正指出：縣府利用錯誤資料、規避正當程序，甚至以詐術誤導，企圖迫使中央為違法侵權的決策背書。若環境部未加釐清，恐讓地方與中央一併背負政治與法律責任。

環境部長彭啟明未被告知的事實：第一，沒有基礎計畫。投縣府連「日處理量多少噸、要燒何種垃圾」都沒有調查規劃。去年底非法的地方說明會中，處理量從九〇〇噸、七〇〇噸到五〇〇噸，不斷變更。環保局長甚至在十場說明會自相矛盾，先說「絕不燒事業垃圾」，又改口「會處理部分事業垃圾」。如此既無明確目標、又無方法、無成本效益分析、無科學基礎的空白計畫，憑什麼要求中央背書？

第二，沒有專業評估。自去年九月片面宣布興建焚化爐以來，縣府從未針對產業、生態、空汙、交通、居民健康等影響做專業調查。超過五千人連署反對，縣府卻在五天內倉促辦理十場「千篇一律」的說明會，並使用來源不明、甚至引用非本地地理條件測得的空污數據，硬掰「交通的廢氣比焚化爐更毒」、「有焚化爐照樣能種植」，卻避談戴奧辛與重金屬殘留危害。這些荒謬言論，是要彭部長為縣府反科學、無民意支持的詐術背書嗎？

第三，刻意製造垃圾危機。垃圾議題本應嚴肅面對，但縣府至今無垃圾分類減量計畫，甚至刻意不清運，惡意堆置特定鄉鎮垃圾，營造「垃圾無解」的假象。從二〇二二年起放任處理場爆滿、惡臭四散，卻隱匿真相，並以黨職黑官騷擾反對焚化爐的民眾。這不僅背離民意與專業，更讓環境部在資訊不全下誤為背書，讓中央陷入難以迴避的政治風險。

我們呼籲，立即暫緩名間焚化爐環評審查，先落實現行即可推動的垃圾分類減量與清運計畫；並由環境部出面徹查、矯正程序爭議，督導縣府確保政策透明公開，接受民眾監督檢驗。（作者是教育工作者）

