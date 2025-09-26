自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》以「小林村」滅村為例／花蓮縣府官員的法律責任

2025/09/26 05:30

◎ 葉昱呈

馬太鞍堰塞湖溢流造成嚴重傷亡，外界抨擊係因花蓮縣政府未落實中央要求的強制撤離作業所致，花縣府宣稱有些鄉親自認自家夠安全而未配合撤離措施，都是個人主觀意志，還說「縣府不能強拉或處罰」，但事實是如此嗎？茲就法規面分析如下：

《災害防救法》第三十條規定，劃定警戒區域，應限制或禁止人民進入或「命其離去」，若命離去而不離去，依同法第五十五條裁處五萬元以上廿五萬元以下罰鍰。由此可見，花縣府並非無法可罰。況且，中央災害應變中心廿一日已預劃「紅色警戒區域」且明確指出總共一千八百戶，同時提供花蓮縣政府及三個公所盤點實際人數，且林保署廿二日在「馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單」的「通報事項」已載明「發布紅色警戒，建請花蓮縣災害應變中心立刻執行強制性撤離及應變措施」，白紙黑字，鐵證如山，然花蓮縣政府及鄉公所卻不依規定強制撤離居民，已違反《災害防救法》規定。

其次，依據《國有林地堰塞湖應變標準作業程序》規定，利用「國有林防災應變及堰塞湖監測系統」進行自動化情資守視與訊息通知，觀察是否達訂定之警戒值基準，當發現堰塞湖有狀況，達警戒撤離基準值時，應即時通知地方政府加強警戒或「強制撤離」，由上而下及採複式通報。據此，花蓮縣政府及鄉公所未依規定強制撤離居民，就處理程序而言，明顯違法失職。

二〇〇九年，莫拉克颱風來襲，高雄縣小林村慘遭滅村，死亡逾四六〇人，最高法院認定，當時的高雄縣政府接到中央災害應變中心通報，針對小林村南北二側之高危險潛勢地區發布土石流紅色警戒，應執行住戶疏散撤離作為，縣政府及其所屬公務員即應服從該命令，「並無再行裁量之空間」，小林村村長拒絕服從該撤離命令，已違反公務員應服從其監督長官命令之法定義務，而縣府未依規定主動派員協助，進行相關「即時強制」之作為，亦有違反作為義務之疏失，判決國家賠償三千兩百萬元。

綜上，強制撤離作業是地方政府之職責，毫無疑義，花蓮縣政府應進行強制撤離居民，卻遲不作為，造成一場天災引發的人禍，實難辭其咎，且已涉犯《刑法》第一百三十條之釀成災害罪。

（作者是公務員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書