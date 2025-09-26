自由廣場》以「小林村」滅村為例／花蓮縣府官員的法律責任

◎ 葉昱呈

馬太鞍堰塞湖溢流造成嚴重傷亡，外界抨擊係因花蓮縣政府未落實中央要求的強制撤離作業所致，花縣府宣稱有些鄉親自認自家夠安全而未配合撤離措施，都是個人主觀意志，還說「縣府不能強拉或處罰」，但事實是如此嗎？茲就法規面分析如下：

《災害防救法》第三十條規定，劃定警戒區域，應限制或禁止人民進入或「命其離去」，若命離去而不離去，依同法第五十五條裁處五萬元以上廿五萬元以下罰鍰。由此可見，花縣府並非無法可罰。況且，中央災害應變中心廿一日已預劃「紅色警戒區域」且明確指出總共一千八百戶，同時提供花蓮縣政府及三個公所盤點實際人數，且林保署廿二日在「馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單」的「通報事項」已載明「發布紅色警戒，建請花蓮縣災害應變中心立刻執行強制性撤離及應變措施」，白紙黑字，鐵證如山，然花蓮縣政府及鄉公所卻不依規定強制撤離居民，已違反《災害防救法》規定。

其次，依據《國有林地堰塞湖應變標準作業程序》規定，利用「國有林防災應變及堰塞湖監測系統」進行自動化情資守視與訊息通知，觀察是否達訂定之警戒值基準，當發現堰塞湖有狀況，達警戒撤離基準值時，應即時通知地方政府加強警戒或「強制撤離」，由上而下及採複式通報。據此，花蓮縣政府及鄉公所未依規定強制撤離居民，就處理程序而言，明顯違法失職。

二〇〇九年，莫拉克颱風來襲，高雄縣小林村慘遭滅村，死亡逾四六〇人，最高法院認定，當時的高雄縣政府接到中央災害應變中心通報，針對小林村南北二側之高危險潛勢地區發布土石流紅色警戒，應執行住戶疏散撤離作為，縣政府及其所屬公務員即應服從該命令，「並無再行裁量之空間」，小林村村長拒絕服從該撤離命令，已違反公務員應服從其監督長官命令之法定義務，而縣府未依規定主動派員協助，進行相關「即時強制」之作為，亦有違反作為義務之疏失，判決國家賠償三千兩百萬元。

綜上，強制撤離作業是地方政府之職責，毫無疑義，花蓮縣政府應進行強制撤離居民，卻遲不作為，造成一場天災引發的人禍，實難辭其咎，且已涉犯《刑法》第一百三十條之釀成災害罪。

（作者是公務員）

