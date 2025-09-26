自由電子報
自由廣場》從桃芝到馬太鞍兩次土石流／光復鄉的噩運有可能改變?

2025/09/26 05:30

◎ 楊永年

二〇〇一年桃芝颱風（在九二一大地震二年後）釀嚴重土石流，造成花蓮光復鄉大興村第五、六鄰居民四十餘人死亡（含失聯人口）。今（二〇二五）年九月二十三日光復鄉又發生土石流，已造成十多人喪命，且有三十餘人失聯。筆者感覺，光復鄉今年這次災難似是桃芝颱風的噩運重演，並思考命運能否改變，經嘗試比較，發現兩次災變有若干差異，包括地點不同（這次災區不包括大興村）、場景可能存在不同。

但相同的是，兩者都是土石流致災，造成傷亡。桃芝颱風時的水利署第四河川局局長，據他說，災後搭直昇機勘查台中、南投與花蓮山區，發現桃芝災情嚴重的主因，是兩年之前的九二一大地震造成山林土石鬆軟。尤其是，桃芝帶來的雨量，尚不及一九九六年賀伯風災的一半，但桃芝的傷亡卻逾賀伯二倍（筆者駐點桃芝災區木屐寮研究近二十年後首次聽到的說法）。

這讓我想起，花蓮去年發生〇四〇三大地震，且災後有很長一段時間不斷下雨，〇四〇三地震會不會是這次土石流的重要背景原因?有文獻研究指出，誘發堰塞湖的原因，有四十二是大雨、四十二%是地震。準此，推論光復鄉這次悲劇或可定義為〇四〇三大地震的「二次災難」。

桃芝颱風後，木屐寮桃芝災區經水利署第四河川分署透過徵地，而建置成為「木屐寮生態滯洪園區」，在利害關係人的共同努力下，已成為防災教育園區。該園區在二〇二一年發現挺過桃芝土石流而存活的「韌性龍眼樹」，與日本的「奇跡一本松」（二〇一一年海嘯中七萬棵松樹唯一存活者）遙相呼應。經南投縣政府指定該園區為「環境與防災」教育場所，而二〇〇二年成立的「木屐寮社區防救災組織」迄今仍持續運作。

若花蓮縣光復鄉，在二十多年前的桃芝風災後，也建立類似木屐寮滯洪園區與防災教育的模式，使花蓮縣民的防災意識和警覺心得以提高，則光復鄉這次命運或許得以改變，免於這次劫難或至少也能降低傷亡。（作者是日本關西學院大學訪問教授）

