自由廣場》救災究責搶時效 兩者須同步出擊／救災以撫民心 究責以平民怨申民冤

2025/09/26 05:30

◎ 徐浩哲

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流卻因未強制疏散導致光復鄉傷亡慘重，面對悲劇，中央相關部會暨民間各界為救災而奔波。然而，傅崐萁、黃國昌等藍白政客及網軍側翼，竟宛如喪屍般大啃人血饅頭，鋪天蓋地幫花蓮縣長徐榛蔚洗白，把責任推給中央。各種斷章取義、模糊焦點、公然造謠，更如百毒齊發般爭相出籠。

中央持續監測且多次發布警告，花蓮縣府未盡相應之責，是鐵錚錚的事實。事發前，中央數度召開針對堰塞湖的跨部會會議，花縣卻派出根本不具備決策權層級的公務員出席。風災期間，徐榛蔚更一度不在國內，缺席中央與地方聯繫的防災會議，顯示徐榛蔚毫不重視強颱來襲時堰塞湖可能致災的危險，也不把縣民生命財產安全當一回事。賴清德總統昨天親赴勘災，徐身為地方首長卻照樣缺席，賴總統無奈只能透過電話與之聯繫，如此目無行政倫理，實在荒唐。

更過份的是，徐榛蔚竟還有臉問罹難者家屬怎麼不去避難所，遭家屬痛批根本沒有收到通知，徐還強辯，村里長都會去講，被家屬再駁斥，如果有講的話早就撤離了。徐榛蔚根本是在民眾的傷口上灑鹽，造成二次傷害。此外，不計其數的網軍側翼，不斷帶風向，抹黑中央，連行之有年的「垂直避難」都惡意亂扯說是民進黨自創，甚至造謠堰塞湖已存在廿多年。有部分帳號還虛情假意，勸說不要對天災政治攻擊，卻被發現先前一堆發文都在嘲諷南部風災是因票投民進黨，奧步盡出。

平心而論，救災、究責應當並行不悖，因為究責必須蒐證齊全，這事關時效，故事不宜遲。針對地方政府失職，不容有扭曲卸責滅證串證的機會，法務部已增派檢察官人力調查人為疏失，值得肯定。至於網軍側翼喪盡天良的造謠，或可參照《災害防救法》第五十三條「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金。」，以安定社會，以撫平民心，盼中央貫徹即時澄清，該告就告、該罰就罰，勿枉勿縱，遏止歪風。

（作者從事自由業）

