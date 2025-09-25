自由廣場》查徐榛蔚是否瀆職

◎ 小肯

天災無情，人禍更可怕。九月廿一日上午十一時，農業部林保署已針對堰塞湖動態，向花蓮縣政府發布黃色警戒，並透過細胞廣播簡訊提醒民眾注意風險。隔天七點升為紅色警戒，中央政府不但持續發送簡訊，氣象資料也已明確預測，廿三日中午前恐將溢流，賴清德總統更親自強調必須「垂直疏散」，影響範圍達一八三七戶、逾八五〇〇人。雖有部分居民移至安置所，但大多數人只是暫往高樓層避難。

誰知，花蓮縣長徐榛蔚在颱風期間竟安排出國行程，縣府本應最貼近居民，即時執行撤離暨安置措施。事實卻是，民眾未在第一時間接獲撤離命令，堰塞湖潰堤帶來的洪水直撲社區，造成不可挽回的悲劇。徐榛蔚身為縣長，難道不該負起政治責任甚至瀆職責任？

請繼續往下閱讀...

花蓮立委傅崐萁長期掌握地方資源與選票，卻在災後第一時間將矛頭指向中央，但立委本應在平日就積極爭取防災預算、關注高風險區域，並督促本命區的縣府做好準備。在緊要時刻，我們卻看到傅崐萁只會噴口水卸責，要這種立委何用？

花蓮縣府的第一線責任，絕不可能撇得一乾二淨。當人民需要最即時的指引與保護時，官員卻選擇缺席、卸責，這豈只行政怠惰，更是對選民生命安全的背叛。

花蓮縣民選出的縣長與立委，這對掌握花蓮最大權力的夫妻，應公開向人民交代，為什麼票投給你們，預算越來越多，但花蓮的災情卻越來越嚴重？

（作者是社工師）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法