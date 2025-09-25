自由廣場》縣長打混 中央拚死了也沒用

◎ 鄧鴻源

花蓮馬太鞍堰塞湖廿三日下午受強颱影響溢流，洪水蔓延至下游市區、災情慘重，花蓮縣長徐榛蔚遲至前一晚才返抵國門也被質疑。事實上，徐榛蔚九月十八日率領縣府團隊訪日，隔日就有媒體報導出颱風路徑，但徐仍繼續訪問行程，花蓮藍委傅崐萁今日還說「內政部長劉世芳一通電話徐就回來」，更讓網友罵爆「颱風來襲，居然還得部長打電話催才肯回來？」

現在大家應該知道國民黨人的德行了吧？他們官員所為都是驗證了草包韓以前呼籲公務員所說的「能撈就撈、能混就混，國家讓它倒沒關係」的名句！

請繼續往下閱讀...

其實以前國民黨籍的台中市長胡某與盧某、新竹市的林某，還有前苗栗縣長、南投與台東縣長等多位，都曾在颱風來襲幾天出國「考察」，實在很混。

如今花蓮水災如此嚴重，該縣縣長與幾位主管居然堅持赴韓國「考察」，沒人處理水災，最後還要內政部部長打電話催，這種混蛋縣長的施政真是令人嘆為觀止！花蓮人是否該醒一醒了？

目前花蓮水災的災情，居然是中央政府與賴總統在關心，還有其它縣市支援，花蓮王傅某夫婦到底在幹什麼？此驗證之前葉霸老師推動罷免是正確。

如同以前許多事情一樣，在野兩黨總是將所有問題都怪罪於執政黨與賴總統，自己都沒有責任，這樣的在野黨及格嗎？到底是誰在當花蓮縣長啊？

（作者是大學教授）

