評論 > 投書

自由廣場》不可在救災現場噴口水

2025/09/25 05:30

◎ 張商陽

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決造成巨大災情，災民嗷嗷待援的時刻，花蓮立委傅崐萁卻站在斷橋邊，對行政院長咆哮，把災難現場演成政治鬧劇。

傅崐萁聲稱八月十三日就把堰塞湖工程納入特別預算，好像他最積極。其實，中央早在兩週前就已啟動監控，據媒體報導，劉世芳力邀李鴻源召集台大、陽明交大等校的水利、土木、地質與水土保持專家，組成團隊模擬潰堤情境，推演洪峰時間、下游淹水範圍與堤防可能受損，並依此建議預先撤離，當時有一千八百戶、超過八千五百人提前轉移。這才是真正的行動。傅崐萁一句「我提醒過」，就想把地方責任撇清，這不只是卸責，更是詐欺行為。

他更荒唐輕率地說「爆破就能解決」，藉南投案例作擋箭牌。但真正的專家李鴻源一語道破「整座山是要怎麼爆破」，東華大學防災團隊也證實「短期內絕不可行」，因為「壩體龐大、土質鬆軟」，強行施工風險極高。這些都是專家的專業判斷，傅崐萁卻外行硬要指揮內行，以為立委最大，還刻意將中央抹黑成怠惰一方，好方便他泡朱「地方積極、中央不作為」的戲碼。

真正該做的是「持續監測、撤離與安置」。中央通通有做、早就在做，否則造成的傷亡勢必更巨大。地方真要在意民眾安全，就應該專心調度人力、補給物資，而非災情還在惡化卻把時間花在噴口水、消費災民，如此操作更是對災民的再次傷害，讓人看清他的真面目。

（作者是蛋農）

