自由廣場》花蓮的悲劇不是天災 而是人禍

2025/09/25 05:30

◎ 施文儀

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖於九月廿三日溢流，洪水傾瀉入敦厚路、佛祖街等街區，造成重大慘劇。

災害爆發前，中央已由林保署、氣象署、水利署發出黃色警戒，中央設置的《馬太鞍溪堰塞湖監測資料》更顯示水位異常升高，潰壩風險迫近，下令撤離八千多人。但地方政府卻未及時執行。縣長徐榛蔚仍出國未歸，縣府雖收中央警示，卻怠於執行，只倉促要求居民「撤到二樓」，卻無任何配套。災害爆發時，僅賴基層通知與志工自救，百姓被迫以肉身迎向洪水。

反觀罷免投票，地方卻展現驚人動員力：花蓮縣投票率五五．二三%，是全國最高之一；不同意罷免傅崐萁的票數更超過同意票。光復鄉的萬名選民，近三千人被動員出來投下「不同意」票。

這真是鮮明對比：要選票時就逐戶催票、逐人點名，洪水來襲時卻疏於動員撤離。大罷免期間，縣府發送救難包，視為庇護與資源承諾；遇到真正災難，這些救難包究竟救了多少人命？反罷過關了，人民的生命與財產卻沒能過關。

更諷刺的是，花縣府高調吹捧救難包是「災前準備」，卻淪為文宣。當洪水淹進巷弄，老人困在一樓時，這些包裹早被水沖刷殆盡。能動員選票，卻無能動員撤離，曝露治理破綻與價值錯置。

傅崐萁事後將責任推給中央，聲稱指令不足、警示不明。但中央的預警明確，真正落實撤離、供應物資與安置責任仍在地方。若連確保每戶接獲通知、每戶備妥物資，或讓高樓住戶在水退前能存活都做不到，那縣府對生命與選票的輕重判斷豈非糊塗至極？

（作者為退休公務員）

