自由廣場》真相俱在 請藍白停止誤導社會

◎ 康駿銘

花蓮馬太鞍堰塞湖在樺加沙颱風的影響下數度溢流，造成重大傷亡災損，危機尚未解除，網路版面卻充斥著白營網軍幫花蓮立委、縣長夫妻洗地、甩鍋中央以卸責的形象操作。

其實，七月中旬就已發現堰塞湖形成，並在短短一周完成初步墈查與評估，八月初在預計楊柳颱風有可能吹襲花東之前，已建立起監測、預警機制與擬出預防性疏散的計劃，至八月底農業部成立專案小組要求加速清淤、加固工程等。

但花蓮縣府態度消極，未派有決定權的人士出席跨部會，中央的林保署在這次颱風前，更是發出九次通報且建議縣府強制撤離，花蓮縣府顯然未落實執行，網路上反而謠傳中央沒向縣府通報的錯誤資訊，掩飾花蓮縣府早已知情，縣長在颱風迫近前出國，未重視災變指揮的真相。傅崐萁依賴紅白藍資訊鏈，擴散其斷章取義，拿八月時的農業部進度掐頭去尾以卸責中央，一次次故技重施來瞞騙社會，誤導民眾把矛頭轉向中央。

在分秒必爭的救災時刻，傅崐萁卻還在狂噴政治口水，拖累行政院長的救災行程，耽誤寶貴的救災時間，這種不識大體、滿腦子政治操作，大眾應予嚴厲譴責。至於散播錯詭資訊、謠言者，司法機關應追究法律責任。

（作者是花蓮罷團志工）

