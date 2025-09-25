自由廣場》撤離無能 卸責諉過 花蓮政客令人心寒

◎ 林志翰

一場馬太鞍溪堰塞湖的洪災，無情吞噬花蓮光復鄉的家園與生命，比洪流更令人心寒的，是地方政治人物在災難時原形畢露，那副卸責諉過、扣人黑鍋的醜陋嘴臉。

當中央早已針對馬太鞍溪堰塞湖發出多次預警，當「樺加沙」颱風步步進逼，花蓮縣長徐榛蔚的選擇，竟是率領縣府團隊遠訪日韓。更致命的警訊在後。農業部林業及自然保育署花蓮分署，早於九月廿二日上午七時就發布「紅色警戒」緊急通報單，內文用醒目紅字載明，評估堰塞湖極可能在廿三至廿四日間發生壩頂溢流，建請花蓮縣災害應變中心「立刻執行強制性撤離與應變措施」。果然，堰塞湖就在九月廿三日下午二時五〇分左右大規模溢流，從紅色警戒發布、直到災難發生，花蓮縣府擁有足足一天又八小時的黃金時間，已足夠全面強制撤離受威脅的民眾。

然而，徐榛蔚縣長卻在國外，直到廿二日傍晚才被內政部長劉世芳電召而緊急返台。面對縣長缺席與應變延誤，身兼丈夫及立院國民黨團總召的傅崐萁，竟在行政院長卓榮泰成立的前進協調所內，公然鬼扯說「花蓮縣長徐榛蔚從廿一日就在聯繫，廿二日就坐鎮開始撤離」。傅崐萁更在指揮所內，玩弄「溢流」與「潰堤」的文字遊戲，企圖將地方政府「疏散不力」的罪責，轉嫁成中央政府「工程失職」。

回看二〇一六年台南市維冠大樓倒塌，時任市長的賴清德在震後不到一小時就抵達現場坐鎮，在接下來的七天八夜不眠不休，親力親為指揮調度，並定時向焦急家屬坦誠說明救援進度與困難；賴清德要求將所有家屬提報的線索登記在白板上，立下「救出白板上每一個人」為目標；他在災區來回奔波，右鞋走到「開口笑」也渾然不覺。在收到超過四十億善款後，賴清德即呼籲社會不必再捐給台南，展現超越地方利益的政治格局。

災難是一面無情的照妖鏡，清晰映照出領導者品格與治理能力。花蓮堰塞湖所沖垮的，不僅是馬太鞍溪的堤防，更是人民對花蓮縣府的信任。在危難時刻，人民需要的不是遠端遙控的空洞言詞與卸責詭辯，而是一個不逃跑、不說謊，親赴前線承擔一切，將人命擺在至上地位的領導者。

（作者是國中教師，台南市民）

