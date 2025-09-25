自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》撤離無能 卸責諉過 花蓮政客令人心寒

2025/09/25 05:30

◎ 林志翰

一場馬太鞍溪堰塞湖的洪災，無情吞噬花蓮光復鄉的家園與生命，比洪流更令人心寒的，是地方政治人物在災難時原形畢露，那副卸責諉過、扣人黑鍋的醜陋嘴臉。

當中央早已針對馬太鞍溪堰塞湖發出多次預警，當「樺加沙」颱風步步進逼，花蓮縣長徐榛蔚的選擇，竟是率領縣府團隊遠訪日韓。更致命的警訊在後。農業部林業及自然保育署花蓮分署，早於九月廿二日上午七時就發布「紅色警戒」緊急通報單，內文用醒目紅字載明，評估堰塞湖極可能在廿三至廿四日間發生壩頂溢流，建請花蓮縣災害應變中心「立刻執行強制性撤離與應變措施」。果然，堰塞湖就在九月廿三日下午二時五〇分左右大規模溢流，從紅色警戒發布、直到災難發生，花蓮縣府擁有足足一天又八小時的黃金時間，已足夠全面強制撤離受威脅的民眾。

然而，徐榛蔚縣長卻在國外，直到廿二日傍晚才被內政部長劉世芳電召而緊急返台。面對縣長缺席與應變延誤，身兼丈夫及立院國民黨團總召的傅崐萁，竟在行政院長卓榮泰成立的前進協調所內，公然鬼扯說「花蓮縣長徐榛蔚從廿一日就在聯繫，廿二日就坐鎮開始撤離」。傅崐萁更在指揮所內，玩弄「溢流」與「潰堤」的文字遊戲，企圖將地方政府「疏散不力」的罪責，轉嫁成中央政府「工程失職」。

回看二〇一六年台南市維冠大樓倒塌，時任市長的賴清德在震後不到一小時就抵達現場坐鎮，在接下來的七天八夜不眠不休，親力親為指揮調度，並定時向焦急家屬坦誠說明救援進度與困難；賴清德要求將所有家屬提報的線索登記在白板上，立下「救出白板上每一個人」為目標；他在災區來回奔波，右鞋走到「開口笑」也渾然不覺。在收到超過四十億善款後，賴清德即呼籲社會不必再捐給台南，展現超越地方利益的政治格局。

災難是一面無情的照妖鏡，清晰映照出領導者品格與治理能力。花蓮堰塞湖所沖垮的，不僅是馬太鞍溪的堤防，更是人民對花蓮縣府的信任。在危難時刻，人民需要的不是遠端遙控的空洞言詞與卸責詭辯，而是一個不逃跑、不說謊，親赴前線承擔一切，將人命擺在至上地位的領導者。

（作者是國中教師，台南市民）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書