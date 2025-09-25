自由電子報
新聞線上》國民黨的人形立牌

2025/09/25 05:30

郝龍斌如果不能從國際關係的視野正確認知「反共」和「中華民國」的定義，對國民黨將是一場災難，對台灣也不好。（資料照）郝龍斌如果不能從國際關係的視野正確認知「反共」和「中華民國」的定義，對國民黨將是一場災難，對台灣也不好。（資料照）

記者陳杉榮

在台中市長盧秀燕缺席黨主席選舉之後，紛紛擾擾的國民黨主席之戰，其實已經定於一尊，預料將由「戰鬥藍」領袖趙少康支持的前台北市長郝龍斌擔任下屆黨主席。國民黨這二十多年來，把李登輝國民黨本土化的路線「玩殘」，僅剩地方派系和戰鬥藍，如今新黨班師回朝，郝龍斌將成為國民黨的人形立牌。

國民黨主席選舉，情勢原本詭譎，現任黨主席朱立倫年初就表達交棒之意，黨內外卻沒人相信。大罷免結束，政壇依然揣測朱「以退為進」，即使他口頭「欽定」盧秀燕，大家還是懷疑再三，直到黨魁選舉登記截止，才告塵埃落定。黨內呼聲最高的下屆總統候選人盧秀燕在玩什麼樣的一局棋，大家都很有興趣探索，她想把郝龍斌當作馬英九的吳伯雄，最後能否如願，變數仍多。

「郝康配」佔據國民黨主席選舉版面，不禁讓人回憶起廿世紀末李登輝和郝柏村的主流、非主流政爭。經過連戰和馬英九的親中路線，以及中共對國民黨的滲透分解，李登輝時代的國民黨本土派幾乎蕩然無存，地方派系以政治利益為依歸，並無政治理念，趙少康的「戰鬥藍」等於「新國民黨連線」的大復活。「郝康配」拿下國民黨之後，和朱立倫的作法必然有所不同，雖然綠營痛批朱立倫親中，但藍營統派卻痛罵朱立倫親美，未來的郝主席呢？

郝龍斌於一九九五年以非主流少主的身分代表新黨當選立委，當時的背景是李郝政爭，新黨及其前身「新國民黨連線」激化外省人參政危機感，促成外省第二代踴躍參政。二千年陳水扁當選總統，郝曾出任扁政府的環保署長，正統藍營人士既不看好，甚至鄙視之。後來他重回國民黨，憑藉郝柏村公子和黃復興的力挺，分別擊敗民進黨猛將謝長廷和蘇貞昌，當選二任台北市長，但總體而言，郝龍斌給人的感覺是，他的「台灣元素」太少，幾乎沒有本省人朋友，他對濁水溪和高屏溪的了解，不如長江和黃河，他對台灣的歷史比對夢裡中國陌生。

欠缺對本土化的正確認識和素養，是郝龍斌一直無法「長大」的原因。郝龍斌受到父親影響，基本上反共，但因為對本土化的錯誤認知，他也跟著別人高喊「反台獨」。問題是「台獨」的定義千百種，「中華民國主權獨立」在當前中共習近平政權的眼中，也是「台獨」。國民黨這個大染缸，充斥兩岸買辦和邪惡政客，郝龍斌如果不能從國際關係的視野正確認知「反共」和「中華民國」的定義，對國民黨將是一場災難，對台灣也不好。

