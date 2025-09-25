社論》盟軍光復台灣 國共越位搶功

光復歌兒大家唱，台灣光復不能忘，只是，大家的記憶不一樣。一九四七年，花蓮的馬太鞍設鄉，紀念光復取名光復鄉。其實，國共還沒「抗日勝利」，盟軍便已「光復台灣」，盟軍擊敗日軍之時，國共兩軍還勇於內戰。如今，藍白立委修法，一九四五年盟軍光復台灣，一九四九年古寧頭大捷，連結成台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日。於是，盟軍光復台灣，國共內戰之役，概念嫁接，混為一談。

中共慶祝抗日勝利，特別佳賓是普廷、金正恩。諷刺的是，俄羅斯、北韓對中國抗日幾無積極貢獻。而當時協助中國最力的美國，中共吝於大方表示感謝，正好自己證明了，當年抗日戰爭，共軍並不是主力，中共只是以抗日之名，行壯大自己之實。結果，抗日戰爭結束，中共軍力大增，加上蘇聯將接收東北日軍的武器交付中共，短短幾年，毛長蔣消。難怪，毛澤東心懷感恩：「假如日本不占領大半個中國，中國人民不會覺醒起來。在這點上，我們要感謝日本皇軍。」

中共無心抗日，當年就不是秘密了。擔任共產國際與中共聯絡官，伏拉狄米洛夫留下的「延安日記」，如此記載了這段歷史，例如：中共的領導階層，並不採取有效措施，以牽制華北的日軍；莫斯科要中共領導人採取任何手段，以阻撓日本對蘇聯作戰的準備，但所有的請求均如石沈大海。他說，毛澤東的原則是：這一場戰爭的主要著眼是保存本身的實力，不在於消滅敵人（日軍）。伏拉狄米洛夫結論：前線之行，使我獲得證據，確信中共領導階層，毫無抗日作戰的意圖，他們將這次戰爭看作是紮穩自己地盤的大好時機；如果日軍大敗國軍，共軍便可向該地區滲透，甚至與日軍裡應外合消滅國軍。

所以說，中共把抗日勝利攬為己功，不僅是當時還沒有中華人民共和國，而是共軍不但非抗日主力，還利用戰爭「養敵」壯大自己。進一步，中共還要掠奪「光復台灣」之功，那就更可笑了。不過，有關「光復台灣」，國共一樣可笑。這兩個兄弟黨，不論真心假意，八年十四年，都無力擊退日本。二戰太平洋戰線的結束，有賴美軍為首的盟軍，由南往北跳島反攻，最後，廣島、長崎原爆，迫使日本天皇宣布無條件投降。日本投降，不是國共的勝利，而是盟軍的勝利。所謂的「光復」台灣，不是國軍、共軍「光復」台灣，而是盟軍「光復」台灣。終戰後的台灣地位，同盟國尤其美國遂有較大的發言權。至於中共覬覦台灣，不是單為祖國完全統一，否則，怎麼對俄羅斯佔領的大片北方領土無動於衷？說穿了，把台灣納入反美反西方陣線，乃其突破第一島鏈、鞏固南海勢力範圍，進而挑戰美國霸權的必要之舉。

戰後，一九四五年九月二日盟軍最高統帥之「一般命令第一號」：在中國（滿洲除外）、台灣及北緯十六度以北之法屬印度支那境內的日軍應向蔣介石元帥投降。依此，該年十月廿五日，受降儀式於中山堂舉行，同盟國代表列席，由中國代表簽字。受降儀式，遣返日軍，舊金山和約，都是終戰媾和的程序。最後和約並未規定台灣歸屬，可見中國代表受降簽字，與台灣主權的處置是兩回事。目前通稱的台澎金馬，台澎地位未定，金馬原屬中國福建省，「中華民國台灣」的組成，堪稱拼貼藝術的「台灣奇蹟」。

台灣，盟軍「光復」後，屬於同盟國的公共財。未來主權如何確定？終戰前的同盟國意向，並未在終戰後落實，主要原因在於，中國發生了改朝換代的巨變。中華民國時期，中國與同盟國是友好的；到了中華人民共和國時期，中國與同盟國是敵對的。這就造成一種變數，希望台灣存於友好國家之手的同盟國，一方面不願將台灣交給流亡台灣的蔣氏政權，一方面又不願將台灣交給敵對的中共政權。情勢使然，半導體產業鏈傲視全球的台灣，至今還沒走完二戰遺留的歷史問題！

一九七〇年代初，尼克森聯中制蘇，期待中華人民共和國成為友好國家，其對台灣主權的看法也同時調整，隨著改革開放之發展，中美的友好程度同步上升。出乎意料的是， 二〇一二年出了一個習近平，中美友好關係掉頭逆轉。二〇一七年，美國也出了一個川普，中美關係轉軌到戰略競爭。中共專政的中國，既然已非同盟國之友好國家，台灣地位未定論在中國大閱兵之際重現江湖，不是北京將時間倒流至一九五〇年代向蘇聯一面倒的勢所必至嗎？

