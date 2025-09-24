社論》莫令在野黨的「脫韁野性」衝垮台灣民主

國會藍白合到大罷免的第一回合，有人察覺到這種不祥之兆。它不僅考驗著賴政府，更考驗著台灣民主的永續發展。（資料照）

大罷免（不）過後，內閣局部改組，殘局仍是殘局。賴政府，卓內閣，難脫藍白設定的戰場，因為很多人在等「一萬走路工」。大罷免（不）過後，違憲不違憲誰在乎，少數執政只好唾沫自乾。卓揆日前指示研議「不領取」，很快便知趣而退了。輸了戰場的壕溝戰，只是徘徊在廢墟上的感傷。如此這般，賴政府，卓內閣，一直無法化被動為主動，支持者與旁觀者也只能徒嘆奈何。

國會藍白合，夾雜著北京因素，總體形成對賴政府的內外包抄。也許，不妨稱之為「特別政變行動」。進行中的「行動」，本質是「政變」，亦即，無限擴大立法權，利用二〇二四年的立委選舉結果顛覆總統大選結果，令總統府淪為「立法院的總統局」，替它執行違憲修法、爛尾修法。行動目標，就是讓民進黨執政變成藍白執政，以及，幕後操盤手執政。

不少人開始擔心，二〇二六年，二〇二八年，會不會出現戲劇性變化？何況，還有一個比馬政府時代更嚴重的，北京對台灣的「深層滲透」早已今非昔比！二〇一六年，馬英九執政失敗，小英號快樂啟航，當時，北京對台智庫檢討：馬英九扭扭捏捏、不甘不脆，沒有利用八年執政奠定不可逆轉的終統架構，於是，一場太陽花，萬事轉頭空，「馬習會」船過水無痕。北京的心得：不能被動等待國民黨，而要主動塑造不可逆轉的下墜螺旋，造成一種形勢比人強，此後縱使民進黨執政也莫可奈何。而其成果，近在眼前。

老實說，今後的民進黨、賴政府，不宜期待小英年代的幸運。習近平，一國兩制台灣方案，令韓流化為泡沫。橫掃全球的新冠疫情，則將防疫成功的小英政府推向世界封面人物。如今，一個新的現實則是，那些美好回憶再美好，如今也必須從頭開始。或許可以這樣說，去年的大選結果，賴清德注定是一位「備受挑戰的總統」，他所受到的挑戰程度，不下於民進黨首度執政的陳水扁。因為，阿扁雖也面臨朝小野大，畢竟那時候的在野黨沒現在這種「脫韁野性」，那時候的北京統戰滲透也還沒現在的精緻程度。若非阿扁自己馬失前蹄，結局未必是灰頭土臉。

台灣的寧靜革命，那一頁歷史翻過去了。賴政府的困境，能夠以史為鏡之處有限，這就考驗著他本人的領導力。不過，簡單回顧有限的民主歷史，應該還是不無幫助。二〇〇〇年阿扁漁翁得利，乃拜連宋瑜亮情結之賜。四年後，國親分久必合，本可兩個王子一起復仇。然而，一場二二八牽手護台灣，激發出中產階級跨世代愛台行動，加上三一九槍擊案效應，阿扁終於強渡關山。可惜，選舉策略導致的結果，迎來次年的連胡會、宋胡會，兩岸統派合作以新的形式揭幕了。這條路線，不僅歸零了李登輝的「民主化、本土化」路線，更歸零了兩蔣的「反共保台」路線，形成延續至今的「聯共促統」路線。台灣的內部政黨競爭，堂堂引進中國的外部因素。而小英政府以來，習近平對台灣之負作用力，以及，川普首任以來對台灣的正作用力，賴政府如何借力使力，修行在個人。

台灣民主的階段發展，二〇一四年是個分水嶺。這個分水嶺，奠定了二〇一六年以後的政黨板塊。民進黨是最大的獲益者，但不是唯一的獲益者。另外還有，二〇一四年，素人柯文哲因此當選台北市長，展開他的政治奇幻之旅。兩年後，時代力量異軍突起，把另一位素人黃國昌推上政壇。有點Z世代味道，柯、黃因緣際會，去年匯流至藍白合「聯藍制綠」，令賴政府吃盡苦頭。國會藍白合，王金平、柯建銘不再笑傲江湖，「傅隨組織」沒有底線，北京那隻手若隱若現。好消息是，北京高層似乎也出現了路線分歧。

全球第三波民主及東歐巨變、蘇聯解體的故事，尚未結束。一些具體案例說明，從極權、威權走向民主的國家，並不保證從此一帆風順。有時候，新興民主國家誤以為，極權、威權已隨風而逝，民主不會走回頭路。有朝一日，當選票輕率送別了民主，才發現再回頭已經沒有回頭路了。國會藍白合到大罷免的第一回合，有人察覺到這種不祥之兆。它不僅考驗著賴政府，更考驗著台灣民主的永續發展。未來，如果民主行穩致遠，政黨輪替不是問題，就怕民主掉入極權黑洞，令台灣不僅倒退回兩蔣威權時代，甚至倒退至「新時代」的動物農莊，那豈不是台灣成功故事的反高潮？

