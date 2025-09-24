自由廣場》「側翼說」侮辱扶輪社 林國成應向三萬社友道歉

◎ 陳實仁

一年一度的國際扶輪盛會，明年六月將於台北舉辦，內政部、交通部、外交部編列預算補助租用南港展覽館的五天場地，詎料民眾黨立委林國成竟批評：拿政府預算搞側翼動作，偏離扶輪社成立宗旨。在做血口噴人之前，林國成應先了解黨主席暨前台北市長柯文哲的立場及說法。

來自世界各國，口袋多金的扶輪社資深成員來台，會對台灣帶動餐飲住宿、交通觀光及百貨零售等全面性商機，且提升城市能見度與國際競爭力等附帶邊際效益，不分朝野，中央地方都應樂見其成，不該淪為政治口水、炒作對立的材料。

扶輪社國際年會原訂二〇二一年在台北舉辦，惜因疫情而取消。二〇一七年底台灣成功爭取主辦權後，柯文哲大表歡迎還說：四萬個有錢人要來台北，當然要狠狠撈一把，目標就是要讓他們信用卡刷到爆，因將來客比喻成「四萬隻肥羊」，柯事後坦承失言。

扶輪社籌委會與北市府簽署備忘錄後，柯文哲還承諾送每位外國出席者一張十天免費搭乘悠遊卡。悠遊卡五日券市價七百元，十日券值一千四百元，以三萬人為例，北市府等於補貼交通費四千兩百萬元，方便外國出席者搭捷運往大台北地區旅遊消費，可望擴大加倍外溢效果。

國際扶輪年會遲到五年後來回到台北，籌委會循例與台北市政府簽訂新備忘錄，市長蔣萬安也表示全力協助。林國成理應要求女兒市議員林珍羽，仔細翻找北市府預算書，有無確實履行蔣萬安承諾。

補貼減免國際大型會展場地費用，各國行之有年，龐大經濟產值暨整體效益，絕非區區場地費能相提並論。舉例，國際扶輪年會今年六月甫於加拿大卡加利落幕，當地《卡加利先驅報》轉述市府官員說法，年會活動為卡加利帶來經濟貢獻超過八千一百萬美元，約當廿七億元台幣！目光如豆的林國成等批評者，完全是坐井觀天、自曝其短。

林國成曾是多年扶輪社成員，這次造謠「側翼說」已嚴重侮辱社友，應向台灣三萬多位社友公開道歉。

（作者從商，台北市民）

